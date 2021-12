Warriorsima obračun vodećih u Phoenixu, LeBronov srušio Bryantov rekord

Ime mu je Otto Porter Jr., a on je u završnih pet minuta dvoboja sa Sunsima izveo svoju najbolju imitaciju onoga što inače čini kapetan Golden Statea Stephen Curry koji je, pak, odigrao svoju najbolju utakmicu na Božić ubacivši 33 koša i pogodio pet trica, ali uz relativno loš šuterski učinak (5/16). Curry, koji nikada prije u božićnim utakmicama nije ubacio više od 20 poena i dvije trice, ipak je svojim prisustvom na terenu navlačio pozornost domaće obrane na sebe, što je otvorilo prostor za suigrače, a najbolje ga je iskoristio Otto Porter Jr.

Phoenix Suns guard Devin Booker (1) steals the ball from Golden State Warriors forward Otto Porter Jr. (32) and dribbles by Golden State Warriors guard Gary Payton II (0) during the first half at Footprint Center.

Od posljednjih 12 koševa Warriorsa Porter Jr. je ubacio 10 i bio asistent kod ubačaja Draymonda Greena za 109-104. Porter Jr. prvo je pogodio tricu za 107-99 na 4:50 minuta do kraja. Kad su se Sunsi približili na 109-107, Porter Jr. je u razmaku od 62 sekunde, u tri uzastopna posjeda, nanizao sedam koševa i odveo goste do pobjede. Prvo je pogodio dugačku dvicu sa pet metara za 111-107 (2:09), potom je iz koraka unazad sa iste udaljenosti ubacio za 113-107 (1:40) i zapečatio pobjedu tricom za 116-107 (1:07).

"Trener je nacrtao nekoliko akcija u kojima sam se oslobodio. Suigrači su napravili dobar posao da lopta dođe do mene, a ja sam uspio pronaći ritam", izjavio je Otto Porter Jr. koji je utakmicu završio sa 19 koševa i šest skokova.

Golden State Warriors forward Otto Porter Jr. (32) goes up for a layup against Phoenix Suns center Deandre Ayton (22) during the second half at Footprint Center.

Draymond Green je napunio statističke stupce sa osam koševa, osam skokova i 10 asistencija. Kod Warrirorsa, oslabljenih neigranjem Andrewa Wigginsa, Andrea Iguodale, Jordana Poolea i Damiona Leeja, još su se istaknuli Garry Payton II. sa 14 poena i osam skokova te novak Jonathan Kuminga sa 12 koševa.

Warriorsi (27-6) su drugom pobjedom u tri dosadašnja međusobna dvoboja preoteli Sunsima (26-6) prvo mjesto na ljestvici Zapadne konferencije i vodeća su momčad NBA lige.

U ujednačenoj momčadi Phoenixa Chris Paul je imao 21 koš i osam asistencija, Deandre Ayton je postigao 18 poena uz sedam skokova, a Mikal Bridges se zaustavio na 17 koševa. Obrana Warriorsa uspjela je zadržati Devina Bookera na 13 poena (šut 5/19).

Utah Jazz center Rudy Gobert (27) blocks the shot of Dallas Mavericks center Kristaps Porzingis (6) in the first quarter at Vivint Arena.

S trećim najboljim učinkom u NBA ligi Utah Jazz (23-9) se zasada mora pomiriti s tim da gleda u leđa vodećem dvojcu, a momčad iz Salt Lake Cityja je svojim navijačima za Božić darovala pobjedu nad Dallasom (120-116) u kojoj je jednu od važnijih uloga imao najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović. Ubacio je 25 koševa uz četiri skoka i šut 9/14 iz igre te bio drugi strijelac momčadi iza Donovana Mitchella (33 koša), a njegovi koševi u neizvjesnoj završnici su zapečatili pobjedu Jazza.

Utah Jazz guard Donovan Mitchell (45) and head coach Quin Snyder speak during a break in action in the fourth quarter at Vivint Arena.

Prvo je dvije minute prije kraja pogodio tricu za +8 (115-107), a potom je pogodio oba slobodna bacanja za 120-114, kad je ostalo manje od pola minute do isteka osnovnog dijela dvoboja. Uz Bogdanovića i Mitchella sjajno je odigrao i Mike Conley koji je postigao 22 koša uz sedam skokova i pet asistencija.

Kod Mavericksa, oslabljenih neigranjem Luke Dončića i Tima Hardawaya Jr., po 27 koševa su ubacili Kristaps Porzingis i Jalen Brunson, a Frank Ntilikina je postigao 17 poena.

Brooklyn Nets guard James Harden (13) shoots against Los Angeles Lakers center Dwight Howard (39) during the first half at Crypto.com Arena.

Navijači Los Angeles Lakersa trebali su svjedočiti sudaru zvijezda u preimenovanom Staples Centeru, koji je u subotu postao Crypto.com Arena, ali su gostujući Brooklyn Netsi stigli bez Kevina Duranta i Kyrieja Irvinga, a u domaćoj momčadi nije bilo Anthonyja Davisa

No, čini se da su Lakersi bili u većem hendikepu, jer su doživjeli i peti uzastopni poraz, iako su bili vrlo blizu velikom preokretu. Naime, gosti su na početku zadnje četvrtine imali prednost od 23 koša (107-84) i činilo se da su na putu prema uvjerljivoj pobjedi. No, Lakersi su u samo tri i pol minute napravili seriju 17-0 i došli na šest poena zaostatka, da bi u zadnjih 45 sekundi ušli potpuno izjednačeni (115-115).

Los Angeles Lakers guard Malik Monk (11) celebrates with forward Carmelo Anthony (7) his three point basket scored against the Brooklyn Nets during the second half at Crypto.com Arena.

Ipak, Netsi su spriječili preokret zahvaljujući Jamesu Hardenu, koji je u završnici pogodio sva četiri slobodna bacanja, a prethodno asistirao Nicu Claxtonu za "alley-oop" zakucavanje kojim je Brooklyn započeo završnu seriju 7-0.

"Dok se ovo ne završi, dok nemamo kompletnu momčad, mislim da je naš moto 'pronađi način da pobijediš', a upravo to i činimo", izjavio je nakon velike pobjede James Harden koji je dvoboj završio sa 36 koševa, 10 skokova i 10 asistencija.

Patty Mills ga je pratio sa 34 poena, Bruce Brown je ubacio 16, a DeAndre' Bembry 15 koševa za pobjednike.

Los Angeles Lakers forward LeBron James (6) shoots against Brooklyn Nets guard DeAndre' Bembry (95) during the first half at Crypto.com Arena.

LeBronu Jamesu će biti slaba utjeha što je postao najefikasniji igrač božićnih utakmica, a na toj je ljestvici prestigao Kobeja Bryanta koji je do sinoć bio vodeći sa 395 koševa. Nakon što je Netsima ubacio 39, James ih sada ima 422. Nije pomoglo ni to što je podijelio sedam asistencija i imao devet skokova. Ostali nisu napravili dovoljno. Malik Monk je postigao 20 poena, Carmelo Anthony spojio 17 koševa i 11 skokova, a Russell Westbrook došao do novog "triple-doublea" sa 13 poena, 12 skokova i 11 asistencija, ali je pogodio samo četiri šuta iz 20 pokušaja.

Milwaukee Bucks guard Jrue Holiday (21) fouls Boston Celtics guard Jaylen Brown (7) during the fourth quarter at Fiserv Forum.

Ono što nije uspjelo Lakersima, napravili su aktualni prvaci Milwaukee Bucksi pred svojim navijačima protiv gostujućih Boston Celticsa koji su bili u vodstvu 47 i pol minuta, samo da bi izgubili (113-117) u napetoj završnici. Imali su Celticsi početkom druge četvrtine 19 koševa prednosti, a sa dvoznamenkastom razlikom su ušli i u posljednjih pet i pol minuta (109-96).

Do kraja utakmice Bucksi su napravili 21-4 i došli do treće uzastopne pobjede kojom su začinili povratak Giannisa Antetokounmpa iz "Covid-protokola". Vođa Bucksa je završio dvoboj sa 36 koševa i 12 skokova. Po 17 poena ubacili su Khris Middleton i Jrue Holiday, a Bobby Portis je imao 16 koševa i 10 skokova.

Jayson Tatum i Jaylen Brown su sa po 25 koševa predvodili Celticse koji su koristili samo osmoricu igrača.