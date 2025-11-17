Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
TUKAO NAVIJAČE

Vučićev plaćenik stigao u Podgoricu uoči rizične utakmice Hrvatske i podigao Crnu Goru na noge

World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Serbia v England
MARKO DJURICA/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
17.11.2025.
u 09:20

Portal Nova S navodi da je Lukovac 'Vučićev batinaš s Marakane', što dodatno povećava interes sigurnosnih struktura za njegovo kretanje tijekom boravka u Podgorici.

Uoči nogometne utakmice između Crne Gore i Hrvatske, koja se igra sutra i koja privlači ogromnu pozornost javnosti, sigurnosne službe zabilježile su prisutnost nekoliko operativno zanimljivih osoba iz Beograda, saznaje medij Pobjeda iz dobro obaviještenih izvora. Prema informacijama koje su dobili, u Podgoricu je stigao i Miloš Lukovac, osoba koju oporbeni mediji u Srbiji označavaju kao blisku aktualnom režimu u Beogradu.

Portal Nova S navodi da je Lukovac 'Vučićev batinaš s Marakane', što dodatno povećava interes sigurnosnih struktura za njegovo kretanje tijekom boravka u Podgorici.

Isti izvori potvrđuju da je uoči sastanka još nekoliko osoba registrirano kao operativno zanimljivo, zbog čega u sigurnosnim službama postoji strah da bi njihova prisutnost mogla biti iskorištena za izazivanje mogućih incidenata.

Lukovac je u Srbiji postao poznat nakon incidenta na tribinama tijekom utakmice Srbija-Engleska, kada su, prema sprskim medijima, pristaše Aleksandra Vučića predvođene Lukovcem fizički napale druge gledatelje, dok su s tribina odjekivali povici 'Tko ne skače, taj je ćaci' i 'Pumpaj'.

Sigurnosni sektor, kako doznaje Antena M, pomnije prati situaciju i procjenjuje sve potencijalne rizike, posebno zbog činjenice da su utakmice protiv Hrvatske tradicionalno događaji od visoke sigurnosne važnosti.

Utakmica između Crne Gore i Hrvatske igra se sutra na stadionu pod Goricom, uz maksimalne mjere sigurnosti. Utakmica je službeno proglašena događajem visokog rizika.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Podgorica Aleksandar Vučić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja