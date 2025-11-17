Vučićev plaćenik stigao u Podgoricu uoči rizične utakmice Hrvatske i podigao Crnu Goru na noge

Uoči nogometne utakmice između Crne Gore i Hrvatske, koja se igra sutra i koja privlači ogromnu pozornost javnosti, sigurnosne službe zabilježile su prisutnost nekoliko operativno zanimljivih osoba iz Beograda, saznaje medij Pobjeda iz dobro obaviještenih izvora. Prema informacijama koje su dobili, u Podgoricu je stigao i Miloš Lukovac, osoba koju oporbeni mediji u Srbiji označavaju kao blisku aktualnom režimu u Beogradu.

Portal Nova S navodi da je Lukovac 'Vučićev batinaš s Marakane', što dodatno povećava interes sigurnosnih struktura za njegovo kretanje tijekom boravka u Podgorici.

Isti izvori potvrđuju da je uoči sastanka još nekoliko osoba registrirano kao operativno zanimljivo, zbog čega u sigurnosnim službama postoji strah da bi njihova prisutnost mogla biti iskorištena za izazivanje mogućih incidenata.

Lukovac je u Srbiji postao poznat nakon incidenta na tribinama tijekom utakmice Srbija-Engleska, kada su, prema sprskim medijima, pristaše Aleksandra Vučića predvođene Lukovcem fizički napale druge gledatelje, dok su s tribina odjekivali povici 'Tko ne skače, taj je ćaci' i 'Pumpaj'.

Sigurnosni sektor, kako doznaje Antena M, pomnije prati situaciju i procjenjuje sve potencijalne rizike, posebno zbog činjenice da su utakmice protiv Hrvatske tradicionalno događaji od visoke sigurnosne važnosti.

Utakmica između Crne Gore i Hrvatske igra se sutra na stadionu pod Goricom, uz maksimalne mjere sigurnosti. Utakmica je službeno proglašena događajem visokog rizika.