Vrijeđanje Prosinečkog gnjusno je iživljavanje koje treba prestati

Kad smo postali društvo koje ne poštuje nikakve vrijednosti? Neki će kazati da smo u taj sunovrat krenuli odavno i da smo ostali bez mehanizama koji nas mogu povesti na put ozdravljenja. Način na koji navijačke skupine artikuliraju svoje stavove uvijek će biti predmetom rasprava. No ono što je Hajdukova navijačka skupina na utakmici s Rudešom napravila Robertu Prosinečkom zaista spada u red gnjusnog civilizacijskog pomračenja. Na stadionu u Kranjčevićevoj ulici izvjesili su transparent na kojem je pisalo:

"10 €, može, hvala, ipak četniku nije plaća mala"

Začinili su sve primitivnom pjesmicom: Svima nama Žuti, Žuti k... pušio. Svako civilizirano društvo ovakvo ponašanje bespogovorno bi osudilo, a institucije u nogometnom savezu bi reagirale. To bi trebao učiniti i HNS, i to što prije. Nije važno tko je s druge strane, no Robert Prosinečki godinama je važio za osobu koja je na normalan način komentirala društvene i političke pojave na ovim prostorima. Kao javnoj osobi često su mu podmetane zamke onih koji su zadnjih desetljeća parazitirali na nacionalističkim i sličnim konceptima koji su nam, nažalost, donijeli samo zlo. Uostalom, rijetki su u tom teškom vremenu uspijevali izbjeći te iste zamke. A Robi je uvijek bio sinonim dobrog dečka, civilizacijskog džokera u sportskom miljeu, kojemu su podjednako pljeskali na Kutiji šibica u Zagrebu ili na turniru Četiri kafića na splitskim Gripama. A takav je status uživao jer je oduvijek bio skroman i nepotkupljiv, iznad mitologija koje mu se podmeću, sigurno jedna od najnormalnijih pojava u našem nogometu.

A obilježavati ga kao četnika zaista je gnjusno i vrijeme je da to civilizacijsko silovanje i iživljavanje nad normalnom većinom već jednom prestane. I da institucije reagiraju na pravi način. To nije društvo koje želimo. Jer, što je onda sljedeća razina? Glavni je problem što se sviješću i civilizacijskim standardima nismo predaleko odmakli od tog mračnog doba. Dobro, većina normalnih ljudi zna u kojem bismo smjeru trebali ići i sigurno će se zgroziti kada se nešto slično dogodi. Još uvijek postoji velika većina normalnih koji su svjesni koliko je opasno potenciranje bolesnih stavova.

Jer, sljedeći korak je jasan – poziv na linč. Želimo li zaista tolerirati takav hod po rubu? Ovdje mi na pamet pada Martin Niemöller, njemački teolog, između ostaloga poznat po svom strogom protivljenju nacističkom režimu. Čuvena je ona njegova pjesma "Prvo su došli..." o pasivnost i tromosti društva. Ono što je zastrašujuće je inspiracija koja će bilo koga navesti da glorificira bilo kakvu ekstremnu ideologiju, a još više je problem što to tako lako dopire do mladih ljudi. Posebice u današnjem dobu u kojem smo po dosegu znanja otišli najdalje.

Ili barem mislimo da jesmo. Doseg znanja sigurno je ključan za naš društveni razvoj. No to je teži put jer traži napor, a površne i primitivne koncepte puno je lakše apsorbirati. I to je zamka za generacije koje dolaze, opijenost vrijednostima kojih bismo se trebali sramiti.

