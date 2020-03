Vrbanović uoči odluke Uefe postavio logična pitanja: Sada nije vrijeme za emocije

Cijela nogometna Europa s nestrpljenjem iščekuje utorak, dan u kojem bi trebala pasti odluka o odgodi Europskoga nogometnog prvenstva s lipnja/srpnja 2020. na lipanj/srpanj 2021. godine.

Taj dan bit će održana videokonferencija uz sudjelovanje predstavnika svih 55 nacionalnih nogometnih svaeza, čelnika Uefe, te udruženja klubova i igrača.

Europsko prvenstvo trebalo bi se održati od 12. lipnja do 12. srpnja 2020. godine u 12 gradova i 12 država i na njemu bi trebale nastupiti 24 reprezentacije.

Međutim, svakako treba podsjetiti da lista sudionika EP-a još nije kompletirana jer još 16 reprezentacija trebalo se 26. i 31. ožujka doigravanjem boriti za četiri preostala mjesta. Kako su sva nogometna natjecanja trenutačno prekinuta do početka travnja, jedan od argumenata za otkazivanje Europskog prvenstva je i nedovoljan broj termina za igranje tih utakmica dodatnih kvalifikacija.

Koliko bi eventualno otkazivanje Europskog prvenstva bilo lagan zahvat za Uefu?, pitali smo direktora u HNS-u, čovjeka s dobrim vezama u Nyonu Damira Vrbanovića.

– Za Uefu bi to bio lagan zahvat, a za organizatore natjecanja u 12 europskih zemalja ne tako jednostavan. Organizacijski gledajući, to je moguće izvesti i mislim da će Uefa, s obzirom na znanje i iskustvo u organiziranju natjecanja, to uspjeti prebroditi bez nekih dramatičnih teškoća.

Međutim, nemojmo zaboraviti da su gradovi domaćini već praktički dvije godine u pripremama i da nije baš tako jednostavno reći im – nećemo danas, nego ćemo sutra. Naravno, sukladno tome, trebaju se prilagoditi nacionalna prvenstva, treba se organizirati niz drugih aktivnosti. U tome su angažirani zračni operateri, lokalni transport, volonteri, sigurnosne mjere trebale bi stupiti na snagu 15 dana prije početka EP-a... – kaže Vrbanović.

Dugo sam u nogometu

Što procjenjujete, kako će odlučiti Uefa?

– Dugo sam u nogometu, svašta sam prošao i kroz to sam naučio da u nogometu treba biti mudar. Ne treba sada biti emocionalan, nego treba biti mudar. A mudra bi bila odluka o odgodi.

Teško je, naime, očekivati da bi se u Rimu, gdje bi 12. lipnja trebalo biti otvorenje Eura, svi tragovi koronavirusa doslovce praktički “zbrisali” preko noći.

Epidemiolozi kažu da ne možemo reći kako je ovo vrhunac koronavirusa, i ovo nije vrhunac u mnogim zemljama. Prema tome, kako će se on dalje razvijati, može znati samo Nostradamus, a možda ni on, iako je on ovo vjerojatno sve već predvidio – naglašava Vrbanović i nastavlja:

– Po mojem mišljenju, odgoda Eura na godinu dana bila bi razumna odluka. Ako me pitate imam li kakvu informaciju iz Uefe, onda je moj odgovor – nemam. Međutim, ono što mene više zabrinjava kao sportskog dužnosnika i građanina činjenica je da mi nemamo informaciju koliko je ljudi doista ugroženo koronavirusom.

Ne koliko ih je službeno zaraženih ili trenutačno obuhvaćenih tretmanom protiv koronavirusa. To je sigurno zapanjujuća brojka koja doista ostavlja upitnim je li moguće pustiti nekoliko milijuna ljudi na jednu hrpu, primjerice u Englesku. Pogotovo među njima jednu diskutabilnu skupinu ljudi.

Kad kažem diskutabilnu, recite mi koja je to razina higijene navijača koji dođu ujutro s pivom ravno iz aviona, do navečer piju, jedu u opskurnim pabovima, spavaju na klupi pa odu na utakmicu, a poslije utakmice ih čekaju čarteri za povratak doma.

Ne treba biti previše pametan i zaključiti da bi rizik od širenja virusa bio ogroman. Uefa je konzervativna organizacija i vjerojatno se neće upuštati u tu avanturu. Jer postavlja se samo jedno pitanje: što ako se prvenstvo ne odgodi, a stvari krenu na gore? Kako bi se Uefa onda mogla izvući?

Potencijalni bojkot navijača

Na kraju, Vrbanović potencira još jedan riskantan aspekt održavanja Europskog prvenstva ovoga ljeta.

– Postoji još jedna stvar koju nitko ne uzima u obzir: potencijalni bojkot navijača. Da oni više neće htjeti putovati jer im nitko ne jamči sigurnost. Hipotetski, moguće je da neka zrakoplovna kompanija ili ministarstvo zdravstva pojedine države izda preporuku svojim građanima – nemojte putovati o određene zemlje. Pitam vas: biste li pustili nekoga svoga bliskoga onda na put? – zaključio je Damir Vrbanović.

U slučaju odgode Eura za godinu dana, Uefa će s Fifom uskladiti termine. Naime, sljedeće godine, u ožujku, lipnju, rujnu, listopadu i studenome, predviđeni su termini kvalifikacija za SP 2022. godine.

No, kako se ono 2022. održava u studenome i prosincu, kvalifikacijski ciklus mogao bi se razvući na ožujak, možda i na lipanj 2022. godine, iako je za lipanj 2022. predviđen završni turnir Lige nacija.