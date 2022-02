Vratio se Ognjen Vukojević: Tamo je neizdrživo, već smo to prošli u Hrvatskoj, a sada opet

Bivši hrvatski reprezentativac, a danas pomoćni trener u Dinamu iz Kijeva, Ognjen Vukojević, vratio se sinoć u Zagreb. Prvo je putovao automobilom do Rumunjske, a zatim zrakoplovom do Hrvatske.

- Sve je nesigurno. Vidite i sami što se događa. 20 sati puta i evo, hvala Bogu, tu sam. Ali, tamo su ostali moji igrači, moji prijatelji, cijeli život sam tamo. Jedva čekam da se vratim, ali u mirnu Ukrajinu - rekao je Vukojević za HRT.

Opisao je situaciju u Ukrajini.

- U trenutku napada bili smo u trening kampu, ali već smo znali da je to neizdrživo. Vratili smo se s priprema iz Turske, a kad vas u pet ujutro probude eksplozije i sirene.... To smo već prošli u Hrvatskoj, a sada drugi put. Vjerujem da to više nikad neću doživjeti.