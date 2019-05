Vraća li se Marin? Čilić spašavao break-lopte pa slavio

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u 3. kolo ATP turnira iz serije Masters 1000 u Madridu nakon što je u utorak u 2. kolu svladao Nijemca Jan-Lennarda Struffa s 4-6, 6-3, 6-4 poslije dva sata igre.

Nakon što je izgubio prvi set, Čilić je u drugom kod vodstva 4-3 napravio break, te je dobio priliku da na svoj servis poravna na 1-1 u setovima. No, stvari kreću loše po Čilića, Struff dolazi do dvije vezane break-lopte (15-40), ali naš tenisač se uspio spasiti. Nanizao je četiri poena i izborio je odlučujući set, u kojem je već na startu oduzeo servis protivniku.

To nije bio kraj izazovima za Čilića, koji spašavao break-lopte u drugom i četvrtom gemu, a posebno mu je bilo teško u osmom gemu, kada je ponovno bio suočen s dvije vezane break-lopte. No, izvukao se i na kraju je uspio dobiti meč. Bio je to njihov treći međusobni dvoboj i druga pobjeda Čilića.

U sljedećem kolu Čilić će igrati protiv pobjednika dvoboja između srpskog tenisača Lasla Đerea i Argentinca Juana Martina del Potra.

