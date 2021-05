Vlasnik Manchester Uniteda priznao da ne zna što je zaleđe!

Budući da danas živimo u hiperprodukciji bilo kojeg sadržaja, pa tako i informativnog, jako je lako zanemariti zašto su zapravo navijači Manchester Uniteda nedjeljnim prosvjedom proizveli kaos u gradu i provalili na Old Trafford, prouzročivši odgodu derbija engleskog Premiershipa protiv Liverpoola.

Iako je ulazak kluba među 12 osnivača kontroverzne i ubrzo propale Superlige imao epitet “kapi koja je prelila čašu”, taj je razlog zanemariv u odnosu na sve ono što na vrhu kluba radi obitelj Glazer, prema Forbesu 63. najbogatija obitelj Sjedinjenih Američkih Država. Klub i njegovi navijači žestoko pate i ispaštaju već 16 godina, a evo i zašto.

Nevjerojatna kupnja

Američki Židov Malcolm Glazer, inače sin litavskih imigranata koji je sa svojim dioničarskim društvom First Allied Corporation stvorio carstvo novca, prvo je uspješno 1995. otkupio NFL momčad Tampa Bay Buccaneers, da bi deset godina kasnije na pomalo nevjerojatan način kupio Manchester United. Naime, Glazer je kupio klub s posuđenih 800 milijuna funti, a nakon što je to učinio, 500 milijuna funti od tog istog duga prebacio je na klub. Pomalo nevjerojatno. Već se to čini kao dovoljan razlog da se Glazera potjera, i ljudi iz grada su bili bijesni, ali ako ga on ne želi prodati, ne može mu nitko ništa.

Te 2005. jedan dio obitelji Glazer došao je prvi put posjetiti stadion kluba Old Trafford, no zbog bijesnih navijača koji su ih bili spremni ozlijediti odvezeni su u policijskom kombiju zbog sigurnosti. Od tada do svoje smrti 2014. Malcolm više nikad nije htio kročiti na stadion, ali nije htio ni prodati klub, već ga je naslijedilo šestero njegove djece, od koje su sinovi, Joel i Avram, postali glavni operativci u klubu.

Četiri godine prije Malcolmove smrti klub je dosegnuo dug od 720 milijuna funti unatoč godišnjem prihodu većem od 600 milijuna. Čelnik je malo-pomalo otplaćivao taj dug, no istovremeno se ponovno zaduživao. Nije to radio pomoću banaka, već pomoću obveznica koje su njemu i njegovoj obitelji osigurale mogućnost daljnjih zaduženja. Važan plus za obitelj Glazer dogodio se 2012. kada dionice Uniteda dolaze na burzu New Yorka jer, dok su se dugovi gomilali unatoč golemom profitu, Glazeri su sebi isplaćivali novac u dividendama. Ne samo to, već su tu i tamo uzimali po 10-15 milijuna funti iz kluba za “administrativne poslove vođenja kluba”.

Nakon što je Malcolm preminuo, sinovi Joel i Avram nastavili su sličnom putanjom. Iako rezultata više nije bilo budući da je tada legendarni Sir Alex Ferguson već bio u mirovini, Manchester United imao je veći status globalnog brenda od bilo kojeg drugog nogometnog kluba na svijetu. Dok su ostali nogometni velikani brendirani jednim sponzorskim ugovorom koji im je služio gotovo za svu robu koju prodaju, Manchester je gotovo za svaki svoj novi proizvod imao sponzorski ugovor od kojeg je dodatno zarađivao. Primjerice, ako je Real Madrid imao ugovor s Adidasom, Adidas mu je kreirao i čarape, a United je, s druge strane, imao svoju “Manchester United” marku čarapa potkovanu sponzorskim i distributerskim ugovorima te je sama kvantiteta sponzora i partnera na vlastite proizvode rapidno povećala godišnje profite, koji su ionako bili nevjerojatni zbog prvotnih sponzorskih ugovora, novca od ulaznica te TV prava. Ne trebamo vam puno više reći od toga da United u nekim državama ima svoj brend traktora te godišnje zbog prepoznatljivosti od partnera ima deset milijuna funti profita samo u toj branši.

Vlasnik ne zna što je zaleđe

Činjenica da preminuli Malcolm, a tako i sinovi Joel i Avram ne vole utakmice te ne znaju ni što je zaleđe (Joel je to jednom zaista izjavio) samo je slikovit prikaz kojim i laik iz Manchestera može shvatiti da uopće ne mare za nogomet te da ga koriste samo kako bi dugove maknuli sa svojeg imena te nastavili oplemenjivati osobno bogatstvo.

Kad ovome dodamo da svaki član obitelji Glazer prima godišnju plaću od 15 milijuna funti te još putem dividendi prosječno za osobne potrebe izvuče oko deset milijuna, čudo je što navijači Uniteda nisu nerede počeli raditi i davno prije, godinama prije nego što je Superliga uopće postala dio narativa.