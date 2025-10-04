Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVA ASISTENCIJA

VIDEO 'Zaboravljeni' Hrvat igra u fantastičnoj formi, izveo je novi krasan potez

(SP)ITALY-ROME-FOOTBALL-SERIE A-LAZIO VS SASSUOLO
Augusto Casasoli/XINHUA
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
04.10.2025.
u 17:11

Posebno je neuhvatljiv za torinsku obranu bio Canncellieri koji je postigao oba pogotka. U 24. je lijepo naciljao suparničku mrežu, dok mu je u 40. odlično asistirao hrvatski nogometaš Toma Bašić koji ga je pronašao loptom preko cijelog travnjaka

U dvoboju šestog kola Serie A ispunjenog brojnim preokretima nogometaši Lazija i Torina su remizirali 3-3, a dva su pogotka postignuta u sudačkoj nadoknadi.

Torino je poveo u 16. minuti pogotkom Simeonea, ali od tog trenutka je krenuo igrati rimski sastav koji je do odmora okrenuo rezultat na svoju stranu. Posebno je neuhvatljiv za torinsku obranu bio Canncellieri koji je postigao oba pogotka. U 24. je lijepo naciljao suparničku mrežu, dok mu je u 40. odlično asistirao hrvatski nogometaš Toma Bašić koji ga je pronašao loptom preko cijelog travnjaka.

ASISTENCIJU BAŠIĆA POGLEDAJTE OVDJE

U nastavku susreta Lazio je stao, a Torino je prvo izjednačio u 73. minuti golom Adamsa, dok je potpuni preokret uslijedio u 92. kada je nakon kornera, iz gužve, Coco pogodio za 3-2. Coco ipak nije bio gostujući junak već je debelo u nadoknadi upravo on skrivio jedanaesterac, a Cataldi je u 103. minuti pogodio za konačnih 3-3. Toma Bašić je za Lazio igrao do 67. minute, dok je na drugoj strani Nikola Vlašić zamijenjen u 70. minuti.

Prvu pobjedu u sezoni upisao je Lecce koji je u gostima pobijedio Parmu 1-0. Jedini je pogodak dao Sottil u 38. minuti.
Ključne riječi
Serie A Lazio Toma Bašić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Utakmica 2. kola Europske lige između FK Maccabi Tel-Aviva i GNK Dinama odigrana je u Bačkoj Topoli
Video sadržaj
9
U BAČKOJ TOPOLI

Stanovnik Beograda s prijateljem došao pogledati Dinamo, a onda je doživio neugodno iznenađenje

Nekoliko navijača Maccabija doputovalo je iz Izraela na utakmicu s Dinamom. Među njima 27-godišnji Yoav koji se ogrnuo žuto-plavim klupskim šalom tek nakon što je autom došao do stadiona. "Bili smo prethodno u Beogradu i Novom Sadu, ali ondje nismo isticali Maccabijeva obilježja. Nismo htjeli izazivati reakcije jer nikad se ne zna što se može dogoditi", rekao je u pratnji dvojice prijatelja iz Izraela.

Video sadržaj
VELIKI INTERVJU

Luka Modrić otvoreno: Milan sam odabrao zbog Bobana i djetinjstva, a ovo je razlog zbog kojeg trajem

- Iskreno, ne volim uspoređivati trenere. Ono što mogu reći o Allegriju je da je sjajan trener, sjajna osobnost, vrlo je zabavan, ali i izravan prema igračima. Iskren je i kaže ti što očekuje od tebe, što moraš raditi i što radiš pogrešno.Nije važno o kome se radi, isti pristup ima prema svim igračima. To mi se jako sviđa - rekao je Modrić o treneru Milana

Utakmica 2. kola Europske lige između FK Maccabi Tel-Aviva i GNK Dinama odigrana je u Bačkoj Topoli
Video sadržaj
IVAN TOMEČAK

Ikona HNL-a i plavih za VL: Protivnici u Europi boje se Dinama, a sada ću vam reći i zašto je tako

– Nisam očekivao da će ovako brzo sve pohvatati, pogotovo zbog toga što je klub naglo ostao bez nekog kostura. U takvim situacijama zna biti dosta nezgodno, ali Dinamo se odlično prilagodio. I igrači iz prvog plana, kao i igrači koji uđu u igru, svi su stvarno na iznimno visokoj razini. Izgledaju europski i moćno, imaju glavu i rep. Tko god da igra, koliko god da igra, svi su gladni uspjeha.

Učitaj još