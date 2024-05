Grčki stadion pretvoren je u tvrđavu! 5000 policajaca osigurava utakmicu. Ovakve mjere su neviđene

VRHUNSKI STRATEG

Ancelotti otkrio tajnu uspjeha i pobjeda svoje momčadi: 'Ona je važna. Morate to imati'

Uloga Luke Modrića se početkom ove sezone promijenila od one na koju je do tada bio navikao. Novi sistem igre stavio je veći naglasak na mlade igrače, zbog čega je za veterana Modrića ostalo manje minutaže pa je često morao ulaziti s klupe. No, kako je objasnio Ancelotti, jedna odrednica momčadi zajedno ih je vodila do uspjeha