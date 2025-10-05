VIDEO Svjetski prvak teško ozlijeđen nakon kaotičnog sudara, mora hitno na operaciju

Snovi o slavljeničkom vikendu za novookrunjenog MotoGP prvaka Marca Marqueza rasplinuli su se već u prvom krugu utrke na stazi Mandalika. U borbi za poziciju pri velikoj brzini u sedmom zavoju, Marco Bezzecchi na Apriliji udario je u stražnji kotač Marquezovog Ducatija, poslavši oba vozača u nekontrolirano proklizavanje kroz šljunak. Marquez je pri padu nezgodno sletio na desnu ruku, onu koja već ima dugu i kompliciranu povijest ozljeda i operacija. Španjolac je dugo ostao na tlu, a pri ustajanju je odmah pridržavao desnu ruku uz tijelo, jasno dajući do znanja da se radi o ozbiljnoj ozljedi. Utrka je za njega bila gotova nakon samo nekoliko zavoja. Video pogledajte OVDJE.

Odmah nakon pada, Marquez je prevezen u medicinski centar na stazi, gdje su prvi pregledi otkrili zabrinjavajuće vijesti. Medicinski direktor Dr. Angel Charte prvotno je izjavio kako rendgenska snimka pokazuje "mali prijelom" u području desnog ramena. Međutim, službeno priopćenje tima Ducati kasnije je preciziralo da se radi o ozljedi desne ključne kosti. Ta nejasnoća proizlazi iz kompleksnosti stanja njegove ruke koja je ranije višestruko operirana, što može zakomplicirati preciznu dijagnozu bez detaljnijih snimaka. Menadžer tima Davide Tardozzi potvrdio je da postoji dokaz o prijelomu, ali da je nužan CT pregled kako bi se utvrdilo je li operacija neophodna.

Unatoč bolovima i razočaranju, Marquez je pokazao sportsku veličinu. U izjavi za medije, s rukom u povezu, potvrdio je da se ne osjeća najbolje, ali i da je s obzirom na silinu pada, "moglo biti i gore". Posebno je naglasio kako mu se Bezzecchi odmah došao ispričati. "Ovo su stvari koje se događaju u utrkama. Jedan dan se to dogodi tebi, drugi dan nekom drugom. Marco je prihvatio svoju pogrešku. Sada ćemo poslušati što kažu liječnici i prema tome ćemo odrediti koliko će trajati oporavak", izjavio je Marquez, dodavši kako se čini da su mu i ligamenti u području ključne kosti oštećeni, što bi moglo dodatno produžiti vrijeme oporavka.

Zbog ozbiljnosti situacije, Marquezov tim organizirao je hitan let za Madrid već u nedjelju navečer. Svjetski prvak će u ponedjeljak ujutro biti podvrgnut detaljnim pregledima u bolnici Ruber Internacional, gdje će njegov liječnički tim na čelu s doktorom Rogerom de Oñom napraviti CT snimanje. Tek će se tada znati puna težina ozljede, odnosno radi li se o čistom prijelomu ili postoje i oštećenja ligamenata te je li operativni zahvat jedino rješenje. Odluka o daljnjem liječenju odredit će i hoće li Marquez biti u stanju nastupiti na sljedećoj utrci sezone.

Ovaj incident samo je nastavio crni niz za Marqueza na stazi Mandalika u Indoneziji. Nevjerojatan je podatak da španjolski as, otkako je ova staza 2022. godine ušla u kalendar, nikada nije uspio završiti glavnu nedjeljnu utrku. Prije dvije godine je upravo ovdje doživio težak pad u zagrijavanju, koji mu je uzrokovao potres mozga i povratak problema s dvostrukim vidom. Težak vikend, koji je uključivao i dva pada na treninzima u petak, tako je zaokružen na najgori mogući način, bacivši sjenu na proslavu titule osvojene tjedan dana ranije u Japanu.