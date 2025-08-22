VIDEO Snimka izvlačenja kuglica u Rumunjskoj je urnebesna, ovo još niste vidjeli

Snimka izvlačenja parova rumunjskog nogometnog Kupa postala je predmetom ismijavanja, ali i ozbiljnih optužbi za korupciju nakon što je obišla svijet. U glavnoj ulozi našao se Gabriel Bodescu, zamjenik glavnog tajnika Rumunjskog nogometnog saveza (FRF), čiji su potezi tijekom ždrijeba mnoge podsjetili na nespretni mađioničarski trik. Na videu, koji se munjevito proširio društvenim mrežama, jasno se vidi kako Bodescu stoji ispred male i očito pretrpane staklene posude s kuglicama. Dok bi trebao energično miješati kuglice kako bi osigurao regularnost, on umjesto toga jednom rukom cijelo vrijeme čvrsto drži jednu kuglicu, dok drugom tek površno i gotovo nezainteresirano prelazi preko ostalih. Njegov potez nije promaknuo kamerama, a uskoro ni milijunima gledatelja na internetu.

Cijela situacija dosegla je vrhunac kada je iz jedne posude izvučeno ime prvoligaša Farula Constanțe, kluba u vlasništvu legendarnog Gheorghea Hagija. Tada je na red došao Bodescu da im dodijeli protivnika. Bez imalo oklijevanja, posegnuo je u posudu i izvadio upravo onu kuglicu koju je cijelo vrijeme držao odvojeno od ostalih. Kada je kuglica otvorena, u njoj se nalazilo ime drugoligaša Corvinula Hunedoare, protivnika kojeg bi svaki prvoligaš samo mogao poželjeti u ovoj fazi natjecanja. Time je sumnja da se radi o namještaljci postala gotovo opipljiva, a cijeli proces pretvorio se u prvorazredni skandal.

Tragerea la sorți din Cupa României a fost măsluită de FRF. Corupție și hoție la toate nivelurile. Demisia FRF! pic.twitter.com/yqzSbSRJqd — România informată corect (@informatacorect) August 20, 2025

Reakcija javnosti bila je trenutačna i nemilosrdna. Društvene mreže preplavili su komentari ogorčenih navijača koji su Bodescuov potez nazvali "najprozirnijim namještanjem ikad viđenim" i "sprdnjom s nogometom". Mnogi su istaknuli kako ovakvi incidenti uništavaju povjerenje u sport i integritet natjecanja, pretvarajući ga u unaprijed režiranu predstavu. Snimka je postala viralna ne samo u Rumunjskoj, već i diljem Europe, a strani mediji prenijeli su vijest kao bizaran primjer potencijalne korupcije u nogometu, koja se odvija uživo pred kamerama.

Suočen s lavinom optužbi, Rumunjski nogometni savez brzo je izdao službeno priopćenje u kojem odbacuje bilo kakve insinuacije o namještanju. Njihovo objašnjenje svelo se na bizaran tehnički problem – premalenu posudu za ždrijeb. Tvrdili su kako se kuglice zbog nedostatka prostora nisu mogle pravilno miješati, zbog čega je Bodescu bio "prisiljen" držati ih rukom kako ne bi ispale. Naveli su i da je cijeli ždrijeb proveden transparentno i uživo pred predstavnicima svih klubova. Ipak, ovo objašnjenje mnogima nije bilo dovoljno uvjerljivo.