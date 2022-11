VIDEO Ružna ozljeda 'novog Pirla', bivši Hajdukovac zabio pa Talijani preokrenuli

Aktualni europski nogometni prvak Italija u prijateljskoj je utakmici igranoj u srijedu kao got svladala Albaniju u Tirani sa 3-1 (2-1).

Bivši igrač Hajduka Ardian Ismajli zabio je u 16. minuti u Tirani za vodstvo Albanije protiv Italije. Ismajli danas brani boje talijanskog prvoligaša Empolija, a gol pogledajte OVDJE

Foto: Florion Goga/REUTERS Soccer Football - International Friendly - Albania v Italy - Air Albania Stadium, Tirana, Albania - November 16, 2022 Albania players celebrate their first goal scored by Adrian Ismajli REUTERS/Florion Goga Photo: Florion Goga/REUTERS

No, Italija je uspjela preokrenuti jednim pogotkom Giovannija Di Lorenza (20) i dvama golovima Vincenza Grifa (25, 64). Preokret pogledajte OVDJE.

Italiji se, međutim, dogodila jedna vrlo nezgodna situacija jer je u 43. minuti tešku ozljedu doživio je veznjak Italije Tonali. Video ozljede pogledajte OVDJE.