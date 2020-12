VIDEO Prodavao je tunele Figu, a sada je 'pao' i Sammir

Igrao sam 1 na 1 protiv Sammira, jednog od najboljih igrača koji je ikada igrao u Hrvatskoj, prema mome mišljenju, pohvalio se hrvatski freestyler Rafale Spajić.

Deči su se zabavili, a Samke je još jednom pokazao kako je moćan kada je prvo on došao do pogotka i to podosta jednostavno, no Spajki se nije predao.

Pala je i 'panna' pri izjednačavanju rezultata, no do kraja je maestro Samke stigao do još jednog gola i tako ostavio 'uplakanog' đakovačkog mađioničara s loptom.

Naravno, dečki nisu skidali osmijeh s lica pa teško da je Rafael nešto zamjerio Lokomotivinom virtuozu.

- Što se guranja kroz noge tiče, dobio je Sammir, dobio je Joško Gvardiol, ali puno njih uopće ne želi igrati, zato svaka čast dečkima koji su se usudili. Ljudi vole puno pričati, ali kada treba igrati, nitko baš nema tenisice - rekao je u jednom svom ranijem intervjuu Rafael Spajić (31).

Nije svima drago kada im on dođe na suprotnu stranu.

- A eto, kad sam upoznao Luisa Figa bili smo najbolji prijatelji prvih par minuta. Kad smo igrali, gurnuo sam mu kroz noge i od tada si više nismo dobri - uz osmijeh je prepričao Rafael.

