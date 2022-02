VIDEO Poznati Srbin pričao o ratu u Jugoslaviji pa se rasplakao: 'Bombardirali su mi zemlju'

Srpski trener Siniša Mihajlović uspio se talijanskim medijima prodati pod pacifistu. Naime, na konferenciji za medije bivši srpski nogometaš se prisjetio kako je bilo na prostorima bivše Jugoslavije u ratnom razdoblju. Naravno, iz svoga kuta, ne spominjući hrvatsku žrtvu, iako je inače i sam iz Borova naselja pokraj Vukovara.

- Prije koji dan sam pročitao rečenicu u kojoj se kaže da je rat bogatog protiv bogatog, a da siromašni umiru. Siguran sam da rat ne može i ne smije biti jedini način rješavanja problema - započeo je pa objasnio svoje sjećanje na rat na području bivše Jugoslavije:

- Sjećam se kada sam postao prvak Europe s Crvenom zvezdom, to se dogodilo u mojoj zemlji. Potom su moju zemlju bombardirali, u trenutku osvajanja "scudetta" s Lacijom. Nije lako izolirati se i fokusirati na druge stvari. Zamislite situaciju u kojoj se možda nećete čuti s roditeljima tjednima, ne znaš jesu li živi ili mrtvi. Sjećam se da sam čuo zrakoplove kako polijeću, pozvao sam majku i rekao joj 'Za pet minuta će vas bombardirati, idi u podrum'. Uprkos svemu tome izašao sam na teren, ali nije bilo lako. Nadam se da vijest o ratu neće postati druga ili treća vijest za nekoliko dana, da se za mjesec više od tome ne priča. Ljudi se ne moraju naviknuti na rat. Svi moramo dati doprinos da se završi što prije.

- Htio sam da treninzi traju 24 sata, da utakmice traju cijeli dan. Samo u tim trenucima nisam razmišljao o ratu i bombardiranju- rekao je Mihajlović, a onda i zaplakao te odjednom napustio presicu.

Srpski trener dobro je poznat u Italiji. Svoju Bolognu je vodio i bolestan, a trebao je postati i počasni stanovnik grada. Doduše, stvar je zapela kod jedne 'sitnice'. Naime, Mihajlović se ne želi odreći ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana s kojim je, kaže, bio sportski prijatelj dok je igrao u Crvenoj zvezdi, a Arkan bio vođa navijačke skupine Delija.

O tome, ali i o ostatku svoga života pisao je u svojoj autobiografiji 'Utakmica života' i tako još više zaintrigirao tamošnju javnost. U njoj je pisao o borbi s leukemijom, ali i teško optužio Igora Štimca.

Mihajlovićeva je majka Hrvatica, no otac Srbin i on se uvijek izjašnjavao kao ovo potonje. On je do 18. godine živio u Vukovaru nakon čega je otišao u Vojvodinu, gdje je igrao za tamošnjeg prvoligaša. Dosta je slikovit bio u opisima mnogih Hrvata pa tako, između ostalog, tvrdi da mu je bivši hrvatski izbornik 1990. godine rekao jako ružne stvari.

- Na finalu Kupa Jugoslavije 1991. godine. Zvezda je izgubila od Hajduka, Alen Bokšić je dao gol. Prije utakmice, u tunelu koji vodi do terena, Igor Štimac, Hrvat i moj suigrač iz mlade reprezentacije, prišao mi je i rekao: ’Molim Boga da ti naši ljudi pobiju obitelj u Borovu.’ To je mjesto mojih roditelja - tvrdi Mihajlović koji je opisao i svoj odnos s Arkanom: - Bili smo prijatelji, ali sportski prijatelji. On je bio vođa navijača Crvene zvezde kada sam ja igrao u Zvezdi, a kasnije je uvijek bio na pripremama reprezentacije. I ne osjećam se krivim što je Deju Savićevića i mene volio više od ostalih. Ne želim ga se odreći jer bih bio licemjer – poručio je.