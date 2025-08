VIDEO Ponoćna drama u Splitu: Hajduk iščupao pobjedu, pogledajte golove s Poljuda

Oko 25 tisuća navijača Hajduka sinoć je pokislo i sigurno im ništa osim pobjede nad Istrom ne bi odgovaralo. A do nje je Hajduk došao teškom mukom (2:1). Tek zahvaljujući naivno primljenom pogotku Istrine obrane u 85. minuti. Čovjek odluke bio je Fran Karačić. Gotovo sat vremena kasnila je utakmica na Poljudu. Susret je trebao početi od 21 sat, no baš je u tim trenucima Split pogodilo olujno nevrijeme zbog kojeg je na Poljudu nestalo i struje. Susret je stoga, neuobičajeno za naše nogometne termine, započeo nešto malo prije 22 sata. Gonzalo Garcia vjerojatno je znao što mu treba za pobjedu protiv svoje bivše momčadi. Barem je tako izgledalo nakon prvog poluvremena u kojem je njegova momčad imala vodstvo 1:0.

Strijelac s bijele točke bio je Yassine Benrahou u 45. minuti. No, početkom drugog dijela Splićani su primili pogodak. Bio je to primjer otvaranja igre Gonzala Garcije koji nije dobro izveden. Naime, stoperska je linija željela organizirati igru preko Pajazitija koji se ponudio u svom šesnaestercu, no gostujući presing natjerao ga je na pogrešku i Smail Prevljak u 48. je minuti poentirao za izjednačenje. Hajduk je bez Marka Livaje obično u problemu, no sinoć su se Splićani spasili.

Hajduk je posljednji put protiv Istre slavio još u ožujku 2024. godine (1:0). U međuvremenu su Hajduk i Istra odigrali šest međusobnih susreta, upisali su četiri remija (svi rezultatom 1:1), sinoćnju pobjedu Hajduka i pobjedu Istre (1:0).

