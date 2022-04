VIDEO Pogledajte nokaut hrvatskog borca na putu prema nagradi od milijun dolara

Teškaškom prvaku PFL organizacije pripast će milijuna dolara, a hrvatski MMA borac Ante Delija sjajno je započeo svoj put prema njima.

Naime, u Dallasu je 31-godišnji Dubrovčanin nokautirao svog brazilskog protivnika Matheusa Scheffela u drugoj rundi i zahvaljujući tome zaradio pet bodova u novoj sezoni.

Delija je svog protivnika u drugoj rundi desnim krošeom poslao protivnika na pod, a potom ga dokrajčio s još nekoliko udaraca za put prema polufinalu i milijunskoj nagradi.

Ante Delija drops Matheus Scheffel! Matheus recovers and we head to the 2nd round!#2022PFL2 LIVE on ESPN+

