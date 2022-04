VIDEO Nasilnik htio premlatiti manjeg muškarca, ali nije znao o kome se radi... Pa dobio batine!

Postoji ona stara "uvijek ima netko luđi" i to svakako stoji, u što smo se mogli uvjeriti po tko zna koji put sad kad se pojavila snimka tučnjave iz jedne garaže trgovačkog centra u Sjedinjenim Američkim Držvama, gdje se nepoznati muškarac namjerio na MMA borca.

Identitet sudionika obračuna ostao je nepoznat, ali snimka se počela širiti portalima koji se tiču borilačkog sporta. Ipak, vidi se dovoljno.

Razlozi sukoba također nisu poznati, ali "nabrijani" muškarac pita MMA borca zna li s kime se za*ebava, potom gasi cigaretu, skida majicu i kreće u napad. Ali, to je bila loša odluka.

MMA fighter confronted by guys in a parking garage



