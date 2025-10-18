VIDEO Ni prepreka na stazi ga nije spriječila: Bezzechi slavio u Teksasu iako se zabio u galeba

Talijan Marco Bezzecchi (Aprilia) pobijedio je u subotu u sprint utrci Velike nagrade Australije, 19. od 22 utrke MotoGP sezone, koja je vožena na obalnoj stazi Phillip Islanda, dok je Francuz Fabio Quartaro (Yamaha) osigurao 'pole posistion' za sutrašnju utrku.

Bezzecchi je u sprintu završio ispred Španjolaca Raula Fernandeza (Aprilia-Trackhouse) i Pedra Acoste (KTM), u utrci koja je trajala samo 13 krugova (u usporedbi s 27 za nedjeljni GP), te su osvojili bodove za prvenstvo.

Dvadesetšestogodišnji Talijan, koji je za dlaku propustio 'pole position' ispred Fabia Quartarara iz Yamahe, udario je u galeba dok je napuštao startnu liniju za zagrijavanje na Phillip Islandu, tu situaciju pogledajte OVDJE. No, zadržao je prisebnost i prestigao Fernandeza tri kruga prije kraja sprinta od 13 krugova te osigurao drugu uzastopne pobjede u sprintu.

Startujući s 'pole positiona' po peti put ove sezone, Quartararo je u sprintu prešao ciljnu liniju kao sedmi.

Na sutrašnjem startu za Veliku nagradu (GP), Quartararo će startati kao prvi, ispred Bezzecchija i Australca Jacka Millera (Yamaha-Pramac), koji je završio četvrti u sprint utrci.

Bezzecchi će dobiti kaznu koja se sastoji od dvostrukog dugog kruga (dva produžena kruga staze) nakon što je proglašen krivim za uzrok pada Španjolca Marca Marqueza tijekom posljednje Velike nagrade u Indoneziji početkom listopada. Ova kazna značajno će smanjiti njegove šanse za pobjedu u nedjelju.

Talijan Francesco Bagnaia (Ducati), dvostruki svjetski prvak (2022. i 2023.), završio je na pretposljednjem, 19. mjestu s više od 30 sekundi zaostatka za pobjednikom.

U ukupnom poretku, Bagnaia, na trećem mjestu, zaostaje 92 boda za Alexom Marquezom koji je na drugom mjestu. Bezzecchi je četvrti, ali sada zaostaje samo osam bodova za Bagnaiom.

Ozlijeđeni Marc Marquez (Ducati), koji je već osigurao naslov u premijer klasi, i njegov sunarodnjak, svjetski prvak iz 2024. Jorge Martin (Aprilia) nisu otputovali u Australiju.