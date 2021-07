VIDEO Nevjerojatna scena! Gledatelj ušetao na travnjak i igraču ukrao skupu opremu

Golf djeluje kao sport za elitu i često takav dojam ima svoje temelje, no ono što se dogodilo u Škotskoj tijekom turnira na kojem su nastupali najbolji igrači svijeta, poljuljalo je te iste temelje.

Naime, Rory McIlory se pripremao za nastup kad je jedan od gledatelja došao do njegove torbe i ukrao mu palicu, koju je htio koristiti na prvoj rupi prije igre s najboljim golferom svijeta Jonom Rahmom.

Doslovno se ušetao, gurnuo ruku u torbu i uzeo palicu, koja mu je prvotno iskliznula, da bi se zatim okrenuo i ponovno je uzeo. Htio je tom nonšalancijom ostaviti dojam kao da se ne događa ništa čudno, ali nije uspio, osiguranje ga je sustiglo i riješilo problem.

Takve profesionalne palice koštaju i do tisuću američkih dolara, što je oko 6300 kuna.

This is crazy, man just walks up and lifts club and headvover off Rory on tee box. Taken away by security straight away 🤷‍♂️ #RoryMcIlroy pic.twitter.com/nWDgxlqVJ6