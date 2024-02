VIDEO Livaković fantastično obranio pa nastavio s nevjerojatnim kiksevima. Ovako je opet skrivio gol

PLES KUGLICA

Hrvatska je izvukla teške suparnike u skupini Lige nacija. Vatreni igraju protiv nogometne velesile

Prvo kolo igrat će se od 5. do 7. rujna, a faza natjecanja po skupinama završava 19. studenoga 2024. godine. Četvrtfinalni dvoboji na programu su od 20. do 25. ožujka 2025. godine, do je završni turnir od 4. do 8. lipnja.