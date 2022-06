VIDEO Kyrgios pljunuo prema navijaču u publici: Dugo trpim mržnju, ali kad vratim tako je kako je

U prvom kolu trećeg Grand Slam turnira sezone Wimbledona, australski tenisač Nick Kyrgios (ATP - 40.) slavio je protiv domaćeg tenisača 219. na ATP ljestvici Paula Jubba s tijesnih 2:3 u setovima (6:3, 1:6, 5:7, 7:6, 5:7).

U meču koji je trajao tri sata i pet minuta Kyrgios je ispalio 30 as servisa naspram samo 5 asova mladog 22-godišnjeg Britanca.

Kako to obično biva kada je u pitanju kontroverzni Australac, ni ovoga puta nije uspio odraditi meč bez ekscesa. Kada je završio posljednji, pobjednički poen, Kyrgios je pljunuo prema publici u smjeru jednog gledatelja koji očito nije navijao za njega.

Swear Kyrgios spits at some bloke in the crowd who was cheering for Jubb. 😆 Mad’ead! #Wimbeldon2022 pic.twitter.com/gkQWHhv6BY