VIDEO Ima 14 godina, a visoka je 226 centimetara... Pogledajte kako izgleda pored vršnjakinja

Kineska košarkašica Zhang Ziyu visoka je 226 centimetra, a ima samo 14 godina.

Ovoj košarkašici njene vršnjakinje ne mogu parirati u visini pa je tako u finalu kineskog prvenstva postigla 42 koša, upisala 25 skokova i šest blokada. Zanimljiva su i podbacivanja u kojima njene protivnice nemaju nikakve šanse.

Ne čudi da Zang Ziyu uspoređuju s Yaom Mingom, nekadašnjim NBA igračem i velikom kineskom zvijezdom.

Roditelji djevojke su također košarkaši, otac je visok 213 centimetara, a majka 198.

7’4” Zhang Ziyu is 14 YEARS OLD 🤯



She put up 42 PTS, 25 REB, & 6 BLK to win China Nationals 🏆



(via @globaltimesnews) pic.twitter.com/teAAfx2F8v