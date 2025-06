VIDEO Ikona Dinama u suzama se oprostila od plavih, pogledajte emotivne trenutke na Maksimiru

Došao je i taj dan. Iako se već neko vrijeme znalo da iskusni makedonski branič Stefan Ristovski (33) neće nositi dres "modrih" iduće sezone, službena potvrda i oproštaj odjeknuli su Maksimirom s posebnom težinom. Dinamo se od svog dokapetana oprostio emotivnim videom u kojem je Ristovski, s očitom knedlom u grlu i suzama u očima, pročitao oproštajno pismo navijačima i klubu koji je postao njegov dom. Nakon četiri i pol godine, njegov ugovor je istekao, a s njim se zatvara i jedno važno poglavlje u novijoj povijesti zagrebačkog kluba. Odlazi igrač koji je na terenu ostavljao i posljednji atom snage, borac čija je strast postala sinonim za Dinamov pobjednički mentalitet. Njegov odlazak nije samo administrativni čin isteka ugovora, već emotivni rastanak s vođom kojeg je plavi puk istinski prigrlio.

Od svog dolaska u veljači 2021. godine, Ristovski je vrlo brzo osvojio srca navijača. Nije to učinio virtuoznim potezima ili golgeterskom statistikom, već nečim što se ne može izmjeriti – silnom energijom, beskompromisnim angažmanom i strašću koja je isijavala iz svakog njegovog pokreta na terenu. Popularno rečeno, on je za Dinamo "ginuo", a tribine su to prepoznale i nagradile ga statusom miljenika. Na terenu je uvijek ponosno nosio sveti dres, a njegova predanost i liderske kvalitete s vremenom su mu donijele i čast da postane jedan od dokapetana momčadi. Bio je produžena ruka trenera na travnjaku, glas razuma u svlačionici i ratnik koji je svojim primjerom vodio suigrače u najtežim bitkama, postavši tako jedan od stupova momčadi.

Njegov doprinos nije bio samo emotivan, već i statistički impresivan. U modrom dresu odigrao je 185 službenih utakmica, postigavši sedam golova i upisavši 21 asistenciju, što je za obrambenog igrača izvanredan učinak. Ako se uračunaju i pripremni susreti, Ristovski je za Dinamo nastupio u ukupno 206 dvoboja. Tijekom svog boravka na Maksimiru, u vitrine kluba donio je čak osam trofeja, čime je zacementirao svoje mjesto u klupskoj povijesti. Proslavio je četiri naslova prvaka Hrvatske, dva trofeja Hrvatskog nogometnog kupa i dva Superkupa, sudjelujući u jednoj od najuspješnijih era kluba.

Posebno poglavlje njegove karijere u Dinamu ispisano je na europskoj sceni. Ristovski je s plavima igrao u četiri grupne faze europskih natjecanja, uključujući dva nastupa u elitnoj Ligi prvaka te po jedan u Europskoj i Konferencijskoj ligi, gdje je momčad redovito stizala i do nokaut faze. Navijačima će zauvijek u sjećanju ostati njegova uloga u povijesnom preokretu protiv Tottenhama u ožujku 2021. godine, kada je Dinamo slavljem od 3:0 nadoknadio zaostatak iz prve utakmice i plasirao se u četvrtfinale Europske lige. Taj susret bio je kruna njegove borbenosti i dokaz da je bio igrač za najveće utakmice, čovjek koji se nikada ne predaje.

U svom dirljivom oproštajnom pismu, Ristovski je ogolio dušu i pokazao koliko mu je Dinamo značio. Njegove riječi odzvanjaju iskrenošću i ljubavlju koja nadilazi profesionalni odnos. "Dragi navijači, ostat ćete zauvijek u mom srcu, kao i naše boje i to s onim našim pobjedničkim stilom. Tako ste me vi naučili. Što dodati, a sakriti tugu. Rastajemo se kao prijatelji, kao dvoje ljudi koji se vole. Zauvijek ću nositi naše boje ponosno i disati Dinamo", poručio je Ristovski, jedva susprežući suze. Za kraj je ostavio poruku koja sažima cijelu njegovu filozofiju i nasljeđe koje ostavlja u Maksimiru: "Jer u životu s vama naučio sam jedan citat, koji će me nositi kroz cijeli život. 'Nema predaje'. Hvala Plavi, hvala Dinamo, hvala Zagreb, hvala narodu i zemlji Hrvatskoj."

Odlaskom Stefana Ristovskog, stalnog člana makedonske reprezentacije s 81 nastupom i bogatim međunarodnim iskustvom iz talijanskih i portugalskih klubova, Dinamo ne gubi samo vrhunskog braniča, već i istinsku ikonu i vođu. Bio je igrač koji je utjelovio sve ono što navijači žele vidjeti u dresu svog kluba – srce, strast i bezuvjetnu predanost. Kao što je i sam klub poručio u službenoj objavi, "cijeli GNK Dinamo zahvaljuje Stefanu na svemu što je dao za naš klub i želi mu puno sreće i uspjeha u nastavku karijere." Navijači će ga pamtiti kao kapetana bez trake, ratnika koji je plavi dres nosio kao drugu kožu i čovjeka koji je živio moto – "Nema predaje".