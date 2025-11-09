VIDEO Evo što je slavna sportašica pred cijelim svijetom napravila zbog Hrvata, šuška se da su u vezi

Jelena Ribakina osvojila je WTA finale u Rijadu svladavši najbolju tenisačicu svijeta Arinu Sabalenku sa 6:3, 7:6. Time je još jednom potvrđeno da tenisačica koja nastupa za Kazahstan ima kvalitetu za sam vrh svjetskog tenisa, iako posljednjih mjeseci ne uspijeva održavati konstantnu formu.

Uz to, često se može čuti da je “teška za suradnju”, što se možda vidjelo i na ceremoniji dodjele nagrada. Nakon fotografije sa Sabalenkom, Ribakina se odmaknula u stranu. U prvom trenutku nije bilo jasno zašto, no ubrzo su navijači shvatili kome se zapravo maknula.

Rybakina refused to take a pic next to the WTA CEO? 👀 pic.twitter.com/A92ps4LLYl — Lorena Popa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) November 8, 2025

Razlog je bila Portia Archer, glavna izvršna direktorica WTA-e. Ribakina nije željela stati pored nje; pričekala je da Archer završi fotografiranje sa Sabalenkom pa se tek tada vratila pred fotoreportere. Mnogima je promaknulo da su njih dvije u ozbiljnom sukobu koji traje gotovo godinu dana, otkako je Archer prijavila njezina trenera Stefana Vukova.

Riječ je o hrvatskom treneru koji je jedno vrijeme bio suspendiran zbog prijave da je verbalno zlostavljao Ribakinu, no na kraju nije kažnjen i vratio se njezinom timu. Ona je nekoliko puta jasno poručila da ništa nije kriv i da nije bilo zlostavljanja. Nadalje, često se šuška i da su Vukov i Ribakina u ljubavnoj vezi, iako to nikada nisu potvrdili. U cijelu priču bio je nakratko uključen i Goran Ivanišević, koji je trenirao Ribakinu samo privremeno, dok Vukovu nije istekla suspenzija.

Ribakina je u Rijadu osvojila više od pet milijuna dolara, pa joj neugodan susret s Archer nije mogao pokvariti dan. Otvoreno je, međutim, pitanje hoće li zbog ovog postupka snositi ikakve posljedice.