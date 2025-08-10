VIDEO Evo koju je neugodnost Luka Dončić doživio s Rimčevom Neverom, zbunjeno je zvao pomoć

Slavni košarkaš Luka Dončić, poznat po ljubavi prema luksuznim automobilima, nedavno je ispred hotela u centru Ljubljane dočekao dostavu svog novog ljubimca, Nevere. Međutim, prilikom izlaska iz garaže naišao je na neugodnu situaciju.

Susjedni automobil bio je parkiran preblizu, pa Dončić nije mogao proći. Zbunjeno je uzeo mobitel i pokušao riješiti problem, dok su znatiželjni prolaznici snimali neobičan prizor.

Nevera, električni hiperautomobil hrvatskog proizvođača Rimac Automobili, od 0 do 100 km/h ubrzava za svega 1,8 sekundi, a njegova maksimalna brzina iznosi 412 km/h. Pogone ga četiri elektromotora ukupne snage 1914 KS, a verzija kakvu posjeduje Dončić vrijedi oko dva milijuna eura.

Trenutačno se u Ljubljani priprema s reprezentacijom Slovenije za Europsko prvenstvo. Slovenci su u skupini s Belgijom, Francuskom, Islandom, Izraelom i Poljskom, a natjecanje otvaraju 28. kolovoza protiv Poljske.