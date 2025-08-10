Naši Portali
SLAVNI KOŠARKAŠ

VIDEO Evo koju je neugodnost Luka Dončić doživio s Rimčevom Neverom, zbunjeno je zvao pomoć

10.08.2025.
u 15:16

Susjedni automobil bio je parkiran preblizu, pa Dončić nije mogao proći. Zbunjeno je uzeo mobitel i pokušao riješiti problem, dok su znatiželjni prolaznici snimali neobičan prizor.

Slavni košarkaš Luka Dončić, poznat po ljubavi prema luksuznim automobilima, nedavno je ispred hotela u centru Ljubljane dočekao dostavu svog novog ljubimca, Nevere. Međutim, prilikom izlaska iz garaže naišao je na neugodnu situaciju.

Susjedni automobil bio je parkiran preblizu, pa Dončić nije mogao proći. Zbunjeno je uzeo mobitel i pokušao riješiti problem, dok su znatiželjni prolaznici snimali neobičan prizor.

Nevera, električni hiperautomobil hrvatskog proizvođača Rimac Automobili, od 0 do 100 km/h ubrzava za svega 1,8 sekundi, a njegova maksimalna brzina iznosi 412 km/h. Pogone ga četiri elektromotora ukupne snage 1914 KS, a verzija kakvu posjeduje Dončić vrijedi oko dva milijuna eura.

Trenutačno se u Ljubljani priprema s reprezentacijom Slovenije za Europsko prvenstvo. Slovenci su u skupini s Belgijom, Francuskom, Islandom, Izraelom i Poljskom, a natjecanje otvaraju 28. kolovoza protiv Poljske.

LE
Levanto
16:29 10.08.2025.

Nema smisla dati komentar besmislu.

BR
Brijest1
15:40 10.08.2025.

Kada bi čitaoci bili toliko glupi kao pisac ovoga naslova onda bi stvarno bili u banani.

OL
olujasviholuja
15:35 10.08.2025.

Što nije ušao na desne vrata auta,? Ako ja koji sam 100% invalid mogu taku ući u auto i premjestiti na lijevo sjedalo, onad on kao sportaš još lakše.

