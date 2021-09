VIDEO Đoković opet bio u centru pažnje, ni osiguranje ga nije spriječilo u naumu

Najbolji svjetski tenisač Novak Đoković došao je na četiri pobjede od osvajanja kalendarskog Grand Slama, a subotnjim je trijumfom protiv Japanca Keija Nishikorija 6-7 (4), 6-3, 6-3, 6-2 došao do osmine finala US Opena.

Nakon uspješno odrađenog meča, Novak je krenuo put svlačionice, ali je odlučio ipak pozdraviti navijače. Kako se približio tribinama, tako su se njemu približili navijači koji su presretni fotografirali i snimali svaki trenutak. Iako je isto to pokušao učiniti i nakon prvog kola, osiguranje ga je spriječilo, ali ovoga puta to nisu uspjeli.

Prije odlaska s terena Đoković je prišao tribinama i počeo ispunjavati želje oduševljenih navijača. Pravio je selfije, a zatim iz torbe vadio poklone za navijače. Dijelio je kape, potpisane loptice i slično, a sve su snimili navijači i objavili na društvenim mrežama.

Osiguranje ga je pratilo u svakom stopu, ali nijie ga moglo zaustaviti od druženja s navijačima.

POGLEDAJTE VIDEO:

#Novak stopped to give my friend his hat. How sweet!! #usopen #djokovic pic.twitter.com/4dKJc52wy2