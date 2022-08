VIDEO Direktor ga fizički napao, a hrvatski trener sad kaže: Jako mi je drago zbog toga

Dugo se čekao izlazak u javnost hrvatskog trenera Ivana Jurića. koji u talijanskoj prvoj ligi, Serie A, vodi momčad Torina. Iako je 10. mjestom u prvenstvu prošle sezone debelo nadmašio očekivanja u kojim se procjenjivalo da će se njegov klub boriti za ostanak, njegovi poslodavci i dalje nisu bili zadovoljni

Naime, hrvatski strateg je ušao u fizički sukob kojeg je inicirao sportski direktor kluba Davide Vangati. U videu koji je izašao u javnost (netko je snimao s balkona) čuje se kako na talijanskom Vagnati govori Juriću "ja biram momčad", na što mu je Jurić odgovorio "ne biraš ti nikakva s**nja".

Torino manager Ivan Jurić and sporting director Davide Vagnati got into a fight today, just 17 days before Torino’s season starts.



Vagnati: “I make the squad.”



Jurić: “You don’t make s**t.” pic.twitter.com/7FHYJoeSW1