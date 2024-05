VIDEO Boston poveo protiv Indiane, velika greška i nemoguća trica u produžetka odlučile pobjednika

Boston Celtics su poveli s 1-0 u seriji nakon što su sinoć u prvoj utakmici finala Istočne konferencije poslije produžetaka nadigrali indiana Pacerse sa 133-128. Druga utakmica finala Istočne konferencije na rasporedu je u četvrtak u Bostonu.

Jayson Tatum skupio je rekordnih 36 poena i 12 skokova u pobjedi Bostona. Zabio je deset koševa u produžetku, uključujući pet uzastopnih koji su doveli Celticse do vodstva od 127-123 42,9 sekunde prije kraja. Jrue Holiday dodao je 28 koševa, a Jaylen Brown je završio s 26 za Boston. Andrew Nembhard je ubacio tricu za vodstvo Pacersa 115-110 nešto manje od dvije minute prije kraja zadnje četvrtine, ali onda su Celticsi preuzeli vodstvo.

The @celtics' trio combines for 90 PTS as Boston wins Game 1 in OT to go up 1-0!



JT: 36 PTS, 12 REB, 4 AST, 3 STL

JH: 28 PTS, 7 REB, 8 AST, 3 STL

JB: 26 PTS, 7 REB, 5 AST, 3 STL



This is the 1st time in Celtics' history that 3 players scored 25+ PTS in a Conference Finals game. pic.twitter.com/9puwToOUE2