VIDEO Bizarna scena na ždrijebu: Tijekom izvlačenja Srbije čuli se zvukovi porno filmova

Gotov je ždrijeb za Europsko prvenstvo 2024. u Njemačkoj. Hrvatska je svrstana u grupu B koju dijeli s reprezentacijama Španjolske, Albanije i Italije. Ždrijeb se održavao u hamburškoj Elbphilharmonie koncertnoj dvorani.

Europsko prvenstvo počinje 14. lipnja, a završava točno mjesec dana kasnije, 14. srpnja. Natjecanje će reprezentacije provesti kroz Hamburg i još devet velikih gradova širom Njemačke.

Sastav grupa još nije u potpunosti poznat, obzirom da će posljednje tri reprezentacije svoj plasman izboriti play-offom u ožujku.

Someone really played the moaning sound on live Euros draw 😭😭😭😭#EURO2024



