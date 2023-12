Talijanski izbornik nezadovoljan srazom s Hrvatskom: 'Moglo je biti bolje'

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će u skupini B Eura 2024 u Njemačkoj sa selekcijama Španjolske, Albanije i Italijom, odlučio je ždrijeb u Hamburgu. Protivnike su prokomentirali izbornike Španjolske i Italije.

Španjolski izbornik Luis de la Fuente je rekao:

- Ako nije najteža skupina, onda je jedna od najtežih. Neću reći da je klišej kada vidimo da su sve momčadi u našoj skupini komplicirane, ali očito je to skupina koja će od nas zahtijevati da damo sve od sebe, te se nećemo moći opustiti.

Luciano Spalletti, talijanski izbornik je izjavio:

- Da, moglo je biti bolje. Budući da ste u četvrtom potu, shvatite da imate puno jakih momčadi ispred sebe, ali ništa nas ne bi trebalo omesti u činjenici jer mi smo Italija. Teško je davati predviđanja. Teška grupa, Albanija je pokazala da zna kako stati na terenu, a Hrvatska je jaka i iskusna. Španjolska? Svatko tko voli ovaj sport zna kako oni igraju. Bit će užitak igrati protiv njih.

A hrvatski izbornik Zlatko Dalić je poručio:

- Izvukli smo nedvojbeno najtežu moguću skupinu, igramo protiv aktualnog prvaka Europe i aktualnog osvajača Lige nacija. Imat ćemo jako težak posao, ali nadam se da ćemo to uspjeti apsolvirati, kao i uvijek do sad. Naš cilj je proći skupinu, plasirati se u nokaut fazu natjecanja. Bit će teško i neizvjesno, ne smijemo podcijeniti niti Albaniju koja je bila sjajna u kvalifikacijama. Otvaramo protiv Španjolske u Berlinu, a u vjerojatno odlučujućoj utakmici igramo protiv Italije. Dakle, bit će nezgodno, teško i borbeno, ali navikli smo na to. Pred nama je šest mjeseci, počinjemo se polako pripremati i nadam se da mi to možemo riješiti.