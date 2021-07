Rađa opleo: Mršić se nije pogledao u ogledalo i priznao da je on možda zaj**ao

Ono što mene smeta jest da se Veljko Mršić niti jednom nakon te utakmice nije pogledao u ogledalo i kazao, "možda, možda sam i ja to nešto zajebao". Ne, on govori o tome kako je to bila naša najbolja utakmica, rekao je Dino Rađa za Sportske novosti nakon debakla hrvatske košarkaške reprezentacije na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre, održanom u Splitu.

Podsjetimo, Hrvati se nisu plasirali na Igre unatoč tome što smo imali i Bogdanovića i Hezonju u svojim redovima. Njihova individualna kvaliteta nije bila dovoljna da svladamo Brazil i Njemačku, a niti da pokažemo da smo daleko kvalitetniji od Tunisa, ili da bismo to trebali biti.

Sada se svi pitaju - tko je kriv?

Babu gledamo u suzama. "Samo s reprezentacijom želim medalju osvojiti. To je sve što želim u košarci", jedva je izgovorio mostarski div. Onaj koji se sa sjajnom statistikom predvodio naše momke u zadnjoj utakmici, a onda od srama i tuge prekrio lice dresom i pognute glave otišao s parketa.

Sada se prebacuje loptica. Vrška saveza, izbornik, domaća liga, neuigranost...

- Imao je potpunu autonomnost, nitko mu se nije miješao u posao, osim nekih sugestija, koje se ionako nisu prihvaćale - opleo je Rađa po Mršiću i rekao:

- Shvaćam ja da je Babo došao dva dana prije turnira, Žižić sedam, Hezonja deset, znam da je to sve jako teško uigrati, ali postoje neki principi. Ne, nije mi jasno da nije bilo agresivnosti, ali ne bih se volio niti prepucavati s Mršićem preko novina, jer to nema smisla.

Rađa smatra da je u posljednjim minutama utakmice protiv Njemačke, posljednjeg našeg susreta na turniru u kojemu je Hrvatska zapravo dominirala prve tri četvrtine, izvršio 'košarkaško samoubojstvo'. No, je li on kao predsjednik Stručnog savjeta koji imenuje izbornika (kao što je imenovao Acu Petrovića, Ivicu Skelina, Dražena Anzulovića i Veljka Mršića) odgovoran?

- Nisam ih ja imenovao, nisam ja nikakav Hitler u Savezu. Mi sjednemo zajedno za stol, izoliramo neka imena, pa onda ja krenem u razgovore. Dobiješ neke odbijenice, pa dođeš do izbora koji imaš. Jesmo li u svemu tome griješili? Jesmo. Opet, je li normalno da šansu daš svojem treneru? Ja sam uvijek za to. Što smo, ne znam, trebali postaviti Novosela sa 83 godine na klupu?

A ideja o strancu u reprezentaciji Rađi se nikada nije sviđala, iako je druge reprezentacije prakticiraju.

- Moj stav oko stranca se neće promijeniti. Koja je jamstvo kad to nekome igraču daš putovnicu da će se on pojavljivati? Zamislite, recimo, da smo mi doveli Larkina, dali mu dva milijuna i da se on onda nije pojavio u Splitu na kvalifikacijama. Znate tko bi bio kriv? Mi. Stojko i Dino. Prozivali bi nas koliko smo mu love dali, koliko smo potrošili... A i stranac ne može osjećati ono nešto kada zasvira himna.

Hoće li Mršić ostati izbornik još se ne zna, ali nisu jasne niti druge pozicije u Savezu, odnosno, ostaje li Stojko Vranković predsjednik?

- Ja sam mu rekao svoje mišljenje. Ja mislim da svakako treba ostati - zaključio je Rađa.