Veliki preokret: Čeferin se neće kandidirati za novi mandat na čelu Uefe

Predsjednik Uefe Aleksandar Čeferin povukao je neočekivan potez i najavio da se neće više kandidirati za mjesto prvog čovjeka europske nogometne organizacije.

- Ovo je moj zadnji mandat, neću se kandidirati 2027. - izjavio je Čeferin u Parizu gdje je na kongresu Uefe.

Podsjećamo, Čeferin je odlučio promijeniti Statut Uefe kako bi si osigurao još jedan mandat na mjestu prvog čovjeka europskog nogometa.

Zbog toga je iz Uefe otišao Zvonimir Boban, donedavni čovjek za nogometna pitanja jer je smatrao da je takvo ponašanje Čeferina nedopustivo.

– Paradoksalno, upravo je Čeferin 2017. godine predložio i pokrenuo paket reformi koje su trebala zaštititi Uefu i europski nogomet od lošeg upravljanja koje je bilo modus operandi starog, pokvarenog i već toliko puta optuženog sustava. Glavne dvije točke reformi bile su da se ni predsjednik ni članovi Izvršnog odbora ne mogu kandidirati više od tri puta (12 godina) te je uveden starosni limit od 70 godina za sve članove Izvršnog odbora. Bila je to epohalna stvar za nogomet, ali i za njega samog. Tim činom Čeferin je zavrijedio poštovanje i respekt cijelog nogometnog naroda i javnosti te postao neupitan moralni autoritet, mnogima i putokaz za bolji i transparentniji nogomet. Njegov odmak od tih vrijednosti i izmjena glavnih reformi teško su razumljivi, posebno u ovo delikatno nogometno vrijeme – govorio je Boban.

Trebala je to biti Čeferinova četvrta kandidatura za mandat na čelnom mjestu Uefe, no do nje očito neće doći.