Livaja: 'U Hajduku živim svoj san, nadam se da ćemo uzeti naslov prvaka'

Marko Livaja otkrio je za grčku Gazzettu da je njegov bivši klub AEK stavio na stol dobru ponudu da ostane, ali je on odlučio da je vrijeme da ih napusti, iako mu je ugovor isticao tek u ljeto 2021. Tako je već u veljači stigao na Poljud i potpisao za Hajduk gdje je jedan novi, staloženi, ali opet energični Marko pun 'dišpeta' postao jedna vrsta religije, kako su to dočarali naši grčki kolege.

- AEK mi je omogućio da nosim njihov dres u prošlosti i povezan sam s tim klubom. Cijenim to što sam tamo učinio, nisam imao problema adaptirati se, ali Split i Hajduk su moj grad i moj klub. Znao sam velik broj svojih suigrača od ranije, to je klub koji volim i to je moja momčad. Brzo sam se prilagodio natrag na ovaj način života - rekao je u uvodu intervjua hrvatski reprezentativac o klubu u kojemu je proveo tri i pol godine.

U te tri i pol godine Livaja je 147 puta nastupio i zabio 42 gola. Ove je godine u Hajduju u 11 utakmica zabio sedam golova i upisao dvije asistencije.

Kada biste morali izdvojiti jedan terenutak u svojoj karijeri, koji bi to bio?

- Kada sam se vratio u Hajduk, potpisao sam ugovor na pola godine. Kada je to isteklo, navijači diljem naše zemlje, ali i šire su mi slali poruke da ostanem, vješali su transparente, vikali mi da produžim ugovor. Bilo je nevjerojatno.

Livaja je dolaskom u Hajduk izbornika Dalića nagnao da ga stavi i u redove reprezentacije.

- Vratio sam se u reprezentaciju i zahvalan sam Hajduku i suigračima što su mi pomogli da postanem bolji igrač. Ne postoji bolji osjećaj ili nešto bitnije za igrača nego li igrati za svoju domovinu i zabijati golove.

AEK gradi novi stadion na kojemu će uskoro i zaigrati.

- Drago mi je zbog kluba i zbog navijača da će dobiti novi stadion. Zaslužuju to. A što se tiče mene i povratka u AEK mislim da je teško da će se to dogoditi, ali s nogometom nikad ne znate.

Kada biste mogli birati, za koji biste klub voljeli igrati?

- Sada igram u momčadi koju volim. To je moja momčad. Otišao sam odavde jako mlad i sada se vratio. Živim svoj san - rekao je Livaja.

Vjerujete li da možete Hajduk odvesti do titule?

- Nadam se da mogu. Hajduk nije osvojio naslov 16 godina, AEK to nije uspio 25 pa smo ga osvojili. Nadam se da će se isto dogoditi i u Hajduku.

- Kada nisam na travnjaku onda sam s obitelji, suprugom i djecom. Imam puno prijatelja tu u Splitu tako da često idemo na kave ili pojesti nešto.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 07.09.2021.,Split - Stadion Poljud, Kvalifikacije za SP 2022., Skupina H, Hrvatska - Slovenija Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL