Veliki dan u životu Igora Štimca. Legenda vatrenih saznala je sretne vijesti u 57. godini života

Izbornik indijske nogometne reprezentacije i proslavljeni vatreni, 56-godišnji Igor Štimac može se pohvaliti dobrim vijestima na privatnom jer je nedavno treći put postao djed, ekskluzivno saznaje Story. Bivši igrač Hajduka, West Hama i Derby Countya, presretan je zbog prinove u obitelji, odnosno trećeg unučeta, a prvog unuka.

Kako Story doznaje od izvora bliskih obitelji, njegova kći Dea rodila je prvog sina Edina 25. srpnja. Najmlađa kći Igora Štimca i njegove bivše supruge Suzane Žunić Milačić udala se u tajnosti lani u Splitu u krugu najbliže obitelji, kumova i prijatelja za Amera Agića, a nakon vjenčanja uzela je suprugovo prezime.

Štimac je inače vrlo uspješan na klupi Indije, njegova momčad izborila je nastup na Azijskim igrama, a ujedno je i osvojio naslov na Južnoazijskom prvenstvu.

- Trofej nam znači jako puno jer početni proces selekcije, usavršavanja i razvoja jako je dug i trnovit. Išli smo u radikalni zaokret u odnosu na ono što smo zatekli, a to je značilo potragu za drugim tipom igrača za razliku od onih koji su igrali stari engleski nogomet 'kick and chase'. Nema srdžbe kod mene jer nisam ni očekivao da će me kritičari razumjeti, niti prepoznati detalje procesa. Danas kada je puzzla složena do kraja i potpuno vidljiva svi se dive, najžešći kritičari se dodvoravaju, navijači nas dižu na pijedestal - izjavio je Štimac u razgovoru za Večernjak.

- Indija počinje nogomet shvaćati ozbiljno jer smo atraktivnom igrom, visokim presingom i smislenim akcijama oduševili cijelu naciju. Presretan sam radi igrača koji su trpjeli, radili, slušali i izvršavali zadatke na vrhunskoj razini. Pobjede i trofeje uvijek posvećujem svojoj obitelji, roditeljima i svojoj djeci koji me čitav život podržavaju u svemu što radim i kroz što prolazim, a Bog mi je svjedok da radim časno i pošteno. Gospodin je moj zaštitnik i znam da se na njega uvijek mogu osloniti - istaknuo je Štimac nedavno za Večernji.