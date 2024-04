Velike najave iz Zagreba: 'Radimo momčad koja će za dvije godine napasti završnicu Lige prvaka!'

Rukometaši Zagreba ispali su u osmini finala Lige prvaka. U odnosu na neke prijašnje godine napravljen je korak naprijed. Naime, od 2019. godine nisu igrali u osmini finala. Doduše, na papiru su zagrebaši bili u osmini finala 2021. godine, ali zbog pandemije su svi klubovi iz skupine prošli dalje, a na kraju se osmina finala nije ni igrala pa se to ne računa.

Kupljen mir

S pravom su zagrebaši proglašeni hit momčadi ovogodišnje Lige prvaka. S izrazito mladom prvom postavom (Mandić, Glavaš, Srna, Klarica, Kos) bili su šesti u skupini, a u osmini finala ispali su od francuskog Montpelliera. Nakon 27:27 u Zagrebu, u gostima su izgubili sa šest razlike (24:30). Je li Zagreb preko Montpelliera mogao u četvrtfinale, tamo gdje nije bio od 2016. godine? Mogao je, igrali su jako dobro do 41. minute, ali nedostatak iskustva, previše promašenih zicera i previše tehničkih pogrešaka i dva uzastopna promašena sedmerca koštala su hrvatskog prvaka plasmana među osam najboljih. S druge strane Montpellier se uzdao u svoj iskusni trojac u vanjskoj liniji – Simonet, Skube i Porte. Svi su iznad 33 godine, ali i dalje igraju kao mladići. Jednostavno su bili neuhvatljivi za obranu Zagreba. I kada su u nastavku stale obrane Mateja Mandića, a imao ih je osam u prvom poluvremenu, priči je bio kraj.

Ono što veseli jest činjenica da je Zagreb zadržao većinu igrača ove momčadi, a potpisana su dva sjajna igrača – Bjelorus Beljavski i Ivan Pavlović, sjajni srednji vanjski Izviđača iz Ljubuškog. Njih dvojica sigurno će dati jednu dimenziju više. Naravno, neće vodstvo kluba stati samo na ovim pojačanjima. Da bi se ravnopravno nadmetali s najjačima, morali bi malo posegnuti u blagajnu, a to se čini dosta nemogućim jer budžet je takav kakav jest. U prijevodu: Zagreb je od 16 klubova imao jači budžet samo od Pelistera i Celja. Svi ostali su daleko iznad. No i s ovim kadrom, bez ekstra pojačanja, Zagreb može korak više, može do četvrtfinala. Sigurno će Zagrebovi reprezentativci napredovati u sljedećih godinu dana, pogotovo uz dodatni rad s izbornikom Dagurom Sigurðssonom. Kada bi u ovom trenutku mogli otići, Srna, Klarica, Kos i Mandić mogli bi otići u bilo koji klub iz samog europskog vrha. Bez problema bi našli mjesto u PSG-u, Kielu, Kielcu, Veszprému, Magdeburgu, Barceloni...

Zagreb je ovim plasmanom kupio i mir što se tiče slaganja skupina za sljedeću sezonu. Ove sezone u elitnu skupinu ušli su s pozivnicom. Situacija se u odnosu na lani promijenila. Tako su sigurno mjesto u Ligi prvaka izgubile Makedonija i Slovenija koje su ga lani imale pa je veliko pitanje hoće li za prvake tih dviju zemalja dogodine uopće biti mjesta u najelitnijem klupskom rukometnom natjecanju. Hrvatska je ostala na 14. mjestu, ali je srećom Zagreb svojim igrama dao priliku da ga i iduće godine, ako bude prvak Hrvatske, gledamo u eliti. Tek sljedeće godine renking Zagreba će rasti i početi se približavati mjestima koja garantiraju nastup u Ligi prvaka. U elitnih devet zemalja ušla je Norveška, popevši se s 12. na 9. mjesto, te Bjelorusija, s 11. na 7. mjesto. No Bjelorusija zbog poznate situacije s Rusijom i Ukrajinom vjerojatno neće dobiti priliku u Ligi prvaka ni dogodine. Od ostalih najviše su napredovali Poljaci, sa 6. na 3. mjesto, pali su Francuzi, s 3. na 4. mjesto, te Mađari s 4. na 6. mjesto. Za Ligu prvaka renking ima 14 zemalja, a od onih koje nisu među devet sigurnih tu su Ukrajina, Rumunjska, Slovenija, Makedonija i Hrvatska. I Ukrajinu za iduću godinu treba realno prekrižiti zbog spomenutog stanja. Stoga se može pretpostaviti da će Zagreb i Dinamo Bukurešt dobiti priliku iduće sezone, za Zagreb bi to, bude li prvak, bio ostanak, a za Dinamo povratak.

– Radimo na tome da napravimo momčad koja bi za dvije godine mogla napasti Final Four. Većina igrača iz ove sezone ostaje i sljedeće. Bit će još uigraniji, još iskusniji. Važno je da smo s Mandićem, Klaricom i Faljićem potpisali nove ugovore. Kos ima još dvije godine ugovor, Srna godinu i pol – govori Vedran Šupuković, direktor kluba.

Kakva je situacija s vratarima za sljedeću sezonu?

– Sigurno ostaju Mandić i Grbavac, Panjtar odlazi.

Krila?

– Ćavar i Dibirov imaju ugovore, kao i Glavaš. Čupić može birati hoće li još igrati ili će ostati u klubu kao pomoćni trener – govori Šupuković.

Crta?

– Ostaju Faljić, Walczak i Suholežnik.

Dolazi još jedan Srbin

Vanjske pozicije?

– Neće biti puno promjena. I sljedeće sezone gledat ćete u našem dresu Srnu, Gojuna, Sirotića, Kavčića, Klaricu, Frankovića, ne i Klisa. Dolazi nam srednji vanjski iz Izviđača, Pavlović i još jedan sjajni Bjelorus. Zlatko Horvat vraća se u Dabas gdje će odraditi još jednu sezonu. Kako se ozlijedio Morales, morali smo posegnuti za Horvatom koji nam je bio voljan pomoći do kraja sezone.

Morales odlazi u Tatabanyu?

– Možda i ne. Sad kada je ozlijeđen ne vjerujem da će ga Mađari uzeti pa postoji mogućnost da ostane kod nas. Stiže i desni vanjski, Srbin Mihajlo Radojković – istaknuo je Šupuković.

Zagreb ima uvjerljivo najmanji budžet od 12 momčadi koje nastavljaju natjecanje u Ligi prvaka.

– Kada bismo imali budžet samo dva milijuna eura veći nego sada, uvjeren sam da bismo igrali na završnom turniru. Ali nije lako danas naći dodatna dva milijuna eura, pogotovo ne u Hrvatskoj – zaključio je Šupuković.