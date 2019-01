Vedran Pavlek za vrijeme sljemenske utrke proživljavao obiteljsku dramu

Direktor Snježne kraljice Vedran Pavlek još je jednom dokazao da je iznimni profesionalac. Unatoč vrlo neugodnoj situaciji sa zdravljem najvažnijeg mu člana obitelji, organizirao je dosad možda i najbolju utrku Svjetskog kupa na Sljemenu.

I zbog toga svega predlažemo HOO-u da, osim sportaša, bira i sportskog dužnosnika godine i da odmah za 2019. rezervira nagradu za direktora Hrvatskog skijaškog saveza.

>> Pogledajte video: pogled sa sljemenske žičare

[video: 28652 / ]

A da je tome tako, dokaz su i neizravni komplimenti od peterostrukog sljemenskog pobjednika Marcela Hirschera, najboljeg skijaša današnjice. A on je rekao da je Sljeme bilo najbolje organizirani slalom u Svjetskom kupu ove sezone i da bi volio da je više takvih.

Sad već imamo kvotu pet

– Sreća prati hrabre, one koji rade uporno, i to se mora odraziti. To što je rekao Hirscher ne može se kupiti, a nitko to njemu nije suflirao. Kada ti to kaže jedan od najvećih skijaša svih vremena, ako ne i najveći, onda tu priča prestaje. Ponosan sam na svoj tim. Nas je u nedjelju uživo gledalo 5 milijuna Nijemaca i milijun Austrijanaca.

Jednako jaka priča sa Sljemena bio je i povijesni uspjeh hrvatskih slalomaša. Naime, prvi se put dogodilo da imamo trojicu u drugoj vožnji, a njihovi plasmani (Rodeš 7., Vidović 15. i E. Kolega 20.) nadilaze i Pavlekova očekivanja.

– Prvi smo put imali dvojicu u 15 i trojicu u 20 najboljih. Ja sam se potajno nadao da bi dvojica-trojica mogla ući u drugu vožnju, no moglo se dogoditi da ne uđe nijedan, ali i da uđu četvorica. Ovo nije slučajno, plod je to dugoročnih ulaganja, imamo sjajan naraštaj i ne mislimo stati na ovome. I dalje ćemo raditi uporno, strpljivo i skromno, bez ikakve euforije, a ja vjerujem da će vrlo brzo doći još i bolji rezultati. Uostalom, već nakon Sljemena u slalomu Svjetskog kupa imamo kvotu pet, odnosno pravo da startamo s petoricom skijaša. Nećemo forsirati mlade, no u nastavku sezone može se dogoditi da nastupimo i s petoricom.

>> Pogledajte galeriju: navijači napravili sjajno ozračje na Sljemenu

Sve gore spomenuto predstavlja veliku zadovoljštinu čovjeku koji je baš za vrijeme Snježne kraljice prolazio kroz teške trenutke.

Naime, unatoč tome što je njegova majka Marija slomila bedrenu kost i završila na operaciji, on nije dopustio da se takvo što osjeti u provedbi organizacije utrka.

– Morao sam se s time nositi. Odvlačilo mi je to pažnju, no nisam smio dozvoliti da se to primijeti. Organizirao sam ljude iz Saveza da mi pomognu oko majke, angažirali smo liječnike. Došao sam mami u posjet, a operacija je bila točno na dan muške utrke i prošla je dobro, a ja sam čak između dvije utrke uspio razgovarati s liječnikom koji ju je operirao.

>> Pogledajte atmosferu na Snježnoj kraljici

[video: 28642 / ]

Sve je stoički podnijela

Koliko je to bila teška situacija, trebate znati i ovo:

– Mama je pala niz stube i slomila bedrenu kost te je ostala ležati nepomično četiri sata. Nije mogla do telefona, a kod sebe nije imala mobitel. Sva sreća da sam ja te večeri došao prespavati kući, a moglo se dogoditi i da zbog posla prespavam na Sljemenu.

Zbilo se to u četvrtak navečer, dvije noći uoči prve utrke ovogodišnjeg izdanja Snježne kraljice, u jeku finalizacije priprema za skijaški događaj godine.

– Moja je majka hrabra žena i, bez obzira na svoje 82 godine, ona je to stoički podnijela.

I jučer je Pavlek jurio na Sljeme.

– Nakon posjeta mami, morao sam gore jer su dečki ujutro imali trening veleslaloma, a potom slaloma. Spremamo se za Adelboden koji je već sljedećeg vikenda, a nastupit će Rodeš, Vidović, Zubčić i Elias Kolega u slalomu, odnosno Zubčić u veleslalomu.

Svi oni nastupit će i u veljači na Svjetskom prvenstvu u Åreu, a prije toga na siječanjskim slalomima u Adelbodenu, Wengenu, Kitzbühelu i Schladmingu.

>> Pogledajte galeriju: Mikaela Shiffrin - Snježna kraljica