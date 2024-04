Već sada je jasno: Hrvatska ima novog svjetskog igrača! A sin legende još se premišlja

Najprije pojašnjenje: Diego Leandro Yakin, 14-godišnji sin legende švicarskog nogometa Hakana Yakina, nije službeno zaigrao za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, i pitanje je hoće li ikada nastupiti. Dakle, taj dječak iz švicarskog Grasshoppera – koji se za sada ističe samo po zvučnome prezimenu – na nedavnom 20. Memorijalu vukovarskih branitelja (turnira za igrače do 14 godina) nastupio je za odabranu vrstu Hrvata iz Austrije i Švicarske. Diego je Hrvat po majci, Tanji Micić, i on je doista – fotografirajući se s ocem - odjenuo dres hrvatske nogometne reprezentacije, ali to je za sada njegova jedina poveznica s Hrvatskim nogometnim savezom.

Foto: Screenshot: Instagram

Selekcija krajem svibnja

Napomenimo kako je na spomenutom turniru selekcija Austrije i Švicarske osvojila treće mjesto (pobijedivši Rudeš s 1:0 u utakmici za 3. mjesto, upravo pogotkom Yakina) i iskazala se kao najbolja od svih selekcija dijaspore, a tamo su bile i momčadi Hrvata iz Australije, SAD-a i Kanade, te Njemačke i Švedske. Inače, pobjednici ovoga sad već prestižnoga turnira - na kojemu su nastupili stariji pioniri i svih naših prvoligaških klubova - bili su dječaci iz Lokomotive. U finalu su svladali4:0.

- Na turniru u Vukovaru imali smo prilike na djelu, uz domaće igrače, na djelu vidjeti i čak osamdeset dječaka iz klubova iz dijaspore. Mi u HNS-u tek ćemo krajem svibnja imati prvu selektivnu aktivnost, te ćemo tada odabrati 30-35 nadarovitijih igrača rođenih 2010. godine, i oni će biti pozvani na kamp u kolovozu - kazao nam je glavni instruktor HNS-a Petar Krpan, ne otkrivajući koja su imena zapela za oko našim instruktorima.

Prva HNS-ova uzrasna selekcija je U-15, do koje put vodi upravo preko HNS-ovih kampova, odnosno revijalnih turnira kao što je ovaj vukovarski. Inače, na posljednjem popisu selekcije do 15 godina koju vodi Sreten Ćuk, iz ožujka ove godine, svih 22 igrača su bili iz domaćih prvoligaških klubova. Dakle, izbornik se pri odabiru selekcije ne vodi imenom igrača ili kluba, nego isključivo kvalitetom. A njezin najveći koncentrat u 2009. godištu i dalje je očito u domaćem nogometnom natjecanju. Bit će zanimljivo vidjeti koga će HNS probrati iz spomenutoga 2010. godišta.

Kad smo već kod nadarenih hrvatskih nogometaša iz inozemstva, HNS je već reagirao u slučaju nekolicine dragulja. Tako je primjerice Hrvatsku nedavno odabrao 17-godišnji austrijski Hrvat Oliver Lukić iz Red Bull Salzburga, iako je već bio nastupao za austrijske selekcije. Taj dečko nije bio neodlučan oko odabira svoje stalne nogometne putovnice, kao što bi mogao biti i Diego Yakin. Naime, tek sada, nakon što je igrao za Hrvatsku, očekuju se reakcija i pritisak Švicaraca - ako je dječak doista tako talentiran - a s obzirom na očevo porijeklo, Diego bi mogao igrati i za – Tursku.

Horvat iz Gladbacha

Na prošlogodišnjem memorijalu 'Vlatko Marković' za Hrvatsku je nastupio i daroviti 16-godišnji ofenzivni vezist Borussije Mönchengladbach, Niko Horvat, mladić rođen u belgijskom Sankt Vithu. I on je prethodno prošao filter HNS-ovih kampova, isto kao i ponajveći hrvatski talent u Europi, 16-godišnji Roko Mijatović (rođen 13. veljače 2008. godine u Njemačkoj), sin nekadašnjega nogometaša Rijeke, Dinama i niza njemačkih klubova Andre Mijatovića. Mlađi Mijatović također je kao stariji pionir svojedobno bio nastupio na vukovarskom turniru.

Dobro upućeni reći će kako je Roko najznačajniji projekt Bayernove akademije nakon našega A reprezentativca Josipa Stanišića, što će otkriti i mladićeva statistika ove sezone: ima čak 20 nastupa za Bayernovu momčad do 17 godina, igra na poziciji centralnoga braniča i defenzivnog veznog, postigao je četiri pogotka i ima dvije asistencije. I taj je mladić velika perspektiva hrvatskog nogometa, ali i Bayerna, u čijim redovima nije jedini hrvatski nogometaš. U Bayernovoj momčadi do 19 godina igra 16-godišnji Vinkovčanin Ljubo Puljić, a u prvoj momčadi Bavaraca već neko vrijeme konkurira 18-godišnji Lovro Zvonarek.