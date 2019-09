Vatreni na Poljudu su prilika da se zakopaju ratne sjekire i prošlost ostavi po strani

Da je izborniku hrvatske nogometne reprezentacije Zlatku Daliću, ali i navijačima, prije rujanskih kvalifikacijskih ogleda protiv Slovačke i Azerbajdžana u gostima netko rekao da će vatreni uzeti četiri boda, vrlo vjerojatno bismo to svi prihvatili, gledajući na to ne kao na odličan, ali kao na vrlo dobar uspjeh. No, svi bismo u tom slučaju vjerovali da je riječ o bodu iz Slovačke, što bi bilo prihvatljivo jer si ipak u gostima izbjegao poraz protiv izravnog suparnika, te o tri boda protiv autsajdera Azerbajdžana.

Prava poslastica u Splitu

No nakon što su se ti rujanski ogledi odigrali, u svima nama ipak ostaje djelić gorčine jer su vatreni u Slovačkoj odigrali fenomenalan susret, pregazili domaćina s 4:0, ali su samo tri dana poslije sve kompromitirali remijem kod 109. reprezentacije svijeta.

– Uvijek smo nekako išli težim putem, sve zakomplicirali. Vjerojatno tako mora biti i sada – rekao je Domagoj Vida.

I zaista, vatreni su nas već nekako navikli na dramu, rijetko kada ide sve glatko. I u Rusiji u kojoj su postigli povijesni uspjeh uvijek smo drhtali uz njih, u fazi SP-a na ispadanje čak smo triput igrali produžetke, dvaput smo stvari morali rješavati kaznenim udarcima. No, isto tako navikli su nas i na to da su uvijek u takvim situacijama u kojima je “stani-pani” oni jednostavno – najbolji.

Kad god voda dođe do grla, naši nogometaši pružaju maksimum i baš zbog toga su nam kroz povijest priuštili toliko zadovoljstva. Stoga i sada moramo vjerovati u njih, pružiti im maksimalnu podršku, a oni će dati sve od sebe i, uvjereni smo, izboriti plasman na EP. Situacija u skupini je komplicirana, od toga ne treba bježati, ali je takva da smo mi ti koji diktiraju sve, koji smo na vrhu ljestvice i koji protiv glavnih konkurenata (Mađarske i Slovačke) igramo pred svojim gledateljima.

– Da smo i dobili Azere, ionako bismo morali svladali Mađarsku i Slovačku za plasman na Euro. To je ključna činjenica, ništa nije izgubljeno. Nakon pet kola prvi smo na tablici, imamo deset bodova, sve u svojim rukama. Ne vidim uopće mjesta nespokoju, kamoli tragediji, smiruje stvari i izbornik Dalić.

Pred nama je ključni dvoboj u ovim kvalifikacijama, 10. listopada u Splitu će gostovati Mađarska. Oko domaćinstva tog susreta vodile su se svakojake borbe, bilo je tu svega, ali u konačnici je sve dogovoreno. Naša će reprezentacija na Poljudu igrati prvi put nakon lipnja 2015. godine kada smo remizirali s Talijanima (1:1) u susretu koji je najviše obilježila svastika na terenu. Nadamo se da se takvo nešto nikada više ponoviti neće, kao i da će splitska publika pokazati kako se navija za svoju voljenu reprezentaciju. Ruku na srce, Splitu i Splićanima je bila nanesena golema nepravda zbog toga što je reprezentacija zbog ovih ili onih razloga zaobilazila Poljud, ali ovo je prilika da se zakopaju sve ratne sjekire i da se prošlost ostavi po strani te da svi zajedno gledamo u budućnost.Istina je, naša izabrana vrsta rijetko je gostovala u Dalmaciji u posljednja dva desetljeća, publika ih je s tribina posljednji put u gledala 2012. godine protiv Švicarske (protiv Italije smo bili pod kaznom pa su tribine bile prazne, nap.a..), ali sada se u Splitu igra baš pravi šlager.

Hrvatska će tamo ugostiti izravnog konkurenta, u trenucima kada su Mađari samo bod iza nas, i bit će to prava poslastica. Uz to, naši nogometaši žele se revanširati za poraz u Budimpešti pa im motiva neće nedostajati. Stoga svi moramo staviti “glave skup” i svatko na svoj način dati obol u tom pothvatu koji je pred nama. Počevši od medija koji moraju stvarati pozitivnu sliku, preko navijača u Splitu koji moraju još jednom pokazati kakvu fenomenalnu atmosferu na stadionu znaju stvoriti pa do igrača koji moraju dati zadnji atom snage. Ako se sve to ostvari, uvjereni smo da i rezultat neće izostati. I s tom bismo pobjedom došli pred vrata EP-a.

A do tog ogleda još se jedna stvar mora riješiti, a to je pitanje Ivana Rakitića. Naš sjajni veznjak nije bio na lipanjskom okupljanju, kao ni sad u rujnu pa se mnogi pitaju misli li se Raketa možda oprostiti od vatrenih. Odluka je, jasno, njegova, ali prije toga izbornik i Savez moraju učiniti sve što je u njihovoj moći da Rakitića uvjere da nam je itekako potreban. Riječ je o igraču koji spada među najbolje svjetske veznjake, koji nam je od krucijalne važnosti i koji nam je dosad priuštio puno veselja.

Sastanak Rakitića i Dalića

– Izbornik i igrač moraju se naći i razgovarati. Svi su dobrodošli u reprezentaciju i trebamo svakog igrača, uz pridržavanje pravila koje izbornik postavi. Vjerujem da će Rakitić ponovno igrati važnu ulogu u reprezentaciji – rekao je predsjednik HNS-a Davor Šuker, a s tim se složio i izbornik Dalić. Stoga se nadamo kako će do toga razgovora uskoro i doći te da će Ivan ponovno navući omiljeni mu dres i biti jedan od predvodnika naše reprezentacije na Poljudu. S njim na terenu izgledamo moćnije.

