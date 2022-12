Vaterpolisti Juga nakon četiri godine ponovno osvojio Kup Hrvatske

Vaterpolisti dubrovačkog Juga Adriatic osiguranja pobijedili su splitski Jadran sa 10-5 (3-2, 4-2, 2-0, 1-1) u finalnom dvoboju Kupa Hrvatske odigranom u četvrtak u Zagrebu, te su nakon četiri godine ponovno osvojili ovaj trofej uzvrativši Splićanima za poraz u prošlogodišnjem finalu.

Rezultatska neizvjesnost potrajala je do sredine druge trećine, kad je Jadran još uvijek bio u igri za obranu naslova u domaćem kup natjecanju. Naime, pogotkom Butića iz peterca u 13. minuti Jadran je izjednačio na 4-4.

No, u preostalih 3:18 minuta druge trećine "jugaši" su postigli tri pogotka i poluvrijeme dočekali s vodstvom 7-4. Splićani su na novi pogodak, njihov posljednji na utakmici, čekali sve do zadnje četvrtine. No, tada je prednost Juga već bila 9-4, a do kraja utakmice nije ostalo dovoljno vremena da bi Jadran mogao napraviti preokret.

Za pobjednike je Marko Žuvela postigao tri pogotka, a po dvaput su strijelci bili Loren Fatović i Maro Joković.

Jadran je imao petoricu strijelaca sa po jednim pogotkom, a najbolji u momčadi bio je vratar Ivan Marcelić sa 10 obrana. Na drugoj strani Toni Popadić je zaustavio 12 udaraca splitskih igrača.

Dubrovčani su u rekordnom 27. finalu po 15. put osvojili Kup Hrvatske, a Jadran je ostao na jednom trofeju osvojenom prošle godine.

Jug Adriatic osiguranje je tako došao do drugog trofeja u ovoj polusezoni, nakon što su bolji od Jadrana bili i u hrvatskom Superkupu.