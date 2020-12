Od vodstva do -11: Norvežanke razbile naše rukometašice u završnici

Rukometašice Hrvatske danas igraju svoju petu utakmicu na Europskom prvenstvu u Danskoj. Suparnik nam je Norveška i bit će to susret dviju nepobijeđenih reprezentacija u ovoj skupini drugog kruga. Tko danas pobijedi, sigurno ide u polufinale, a ako završi neodlučeno, onda bi obje reprezentacije bile među četiri najbolje ekipe na Europskom prvenstvu. Dakle danas igramo protiv reprezentacije koja je sedam puta bila prvak Europe, koja od 1994. i prvog EP-a nije bila na postolju tek dvaput, 2000. i 2018. godine. Norvežanke su triput bile svjetske prvakinje, dvaput su bile zlatne na olimpijskim igrama. Na velikim natjecanjima imaju čak 27 osvojenih medalja. Hrvatska ne da nema nijednu medalju, već nikad nije igrala ni u polufinalu nekog velikog natjecanja.

– Zaboravimo sve statistike. Idemo se nadigravati, idemo po novu pobjedu. Nema straha kod nas. Mi i dalje igramo svoju igru i dalje ćemo imati veliko srce i borit ćemo se do posljednje kapi znoja. Nisu one nekakve izvanzemaljke. Budemo li dobro trčale kao u prethodne četiri utakmice, budemo li dobro igrale obranu, budemo li imale podršku vratarki, onda nema straha – rekla je Valentina Blažević, srednja vanjska naše reprezentacije.

S Norveškom smo igrali samo dvaput na EP-ima. Jednom smo pobijedili, 1994. u Njemačkoj (16:15), ali onaj drugi susret itekako pamtimo.

Te 2016. izbornik je bio Vladimir Canjuga, a Norveška nam je bila suparnik u skupini prvog kruga. Ta večer u švedskom Helsingborgu ostat će najveća noćna mora. Izgubili smo sa 16:34 što je do danas najteži poraz hrvatske ženske rukometne reprezentacije. Neke igračice današnjeg sastava pamte taj susret – Valentina Blažević, Ana Debelić, Paula Posavec, Dora Krsnik, Marijeta Vidak i Ćamila Mičijević.

– Samo nam je nebo granica. Šalim se. Čvrsto stojimo na zemlji. Znamo tko je i što je Norveška, ali nema predaje. Idemo s osmijehom odigrati tu utakmicu, kao i sve ostale. Idemo igrati pa ćemo vidjeti kamo će nas to odvesti. Već je malo i umor prisutan, ali još uvijek imamo dovoljno vremena da se odmorimo. Slavimo, ali do ponoći smo svi u krevetu. Ne mogu dugo zaspati pa su mi nudili tablete za spavanje, no ne volim piti tablete – rekla je Ćamila, dobri duh reprezentacije.

Osim što sjajno igra, odlično se snašla i u ulozi novinarke pa svakodnevno snima zanimljive razgovore.

– U sljedećem javljanju imam dva gosta. Ne, neću otkriti o kome se radi – istaknula je.

Rastužila se kada je vidjela kako Valentina plače.

– Zaplakala sam kada sam se sjetila svoje obitelji, svojih roditelja koji su mi uvijek bili podrška, i u trenucima kada je bilo jako, jako loše. Nikad nisu gubili vjeru u mene – rekla je u suzama Valentina.

Odjednom je porasla popularnost djevojkama, posebice na društvenim mrežama.

– Imam velik broj zahtjeva za prijateljstvo na Facebooku, i to čak od poznatih sportaša. Nakon svake pobjede primili smo puno poruka podrške, od nogometaša Modrića, Perišića, Brozovića, ali i od naših rukometaša Duvnjaka, Cindrića, Karačića – kaže Valentina.

Imate li kakvu poruku za nogometaše?

– Neka nam pošalju nešto novca, ha-ha. Šalim se. Hvala im na podršci, ali mi smo i njima uvijek podrška kada igraju – istaknula je Blažević.

Tko od cura ima najviše pratitelja na Instagramu?

– Uh, teško pitanje. Mislim Pijević – istaknula je Valentina koja se prisjetila svog rukometnog puta.

– Bio je sve samo ne lagan. Kao, uostalom, kod svih naših igračica. Prvo igramo u hrvatskoj ligi koja je slaba, onda kada dođemo u inozemstvo nitko nas ne poznaje, nikome nisi bitan. Kada si vani, moraš se jako dobro potruditi da zaslužiš neki status. Ja sam prve godine u ljubljanskom Krimu uglavnom sjedila na klupi – zaključila je Valentina.