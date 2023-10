UZNEMIRUJUĆE Huligani napali autobus u kojem su bili Lovren i Ćaleta-Car, treneru razbili glavu

Derbi susret desetog kola francuskog nogometnog prvenstva između Marseillea i Lyona otkazan je nakon što je autobus Lyona kamenovan na putu prema stadionu Velodrome, pri čemu je trener Fabio Grosso ozlijeđen.

Autobus s igračima Lyona, u čijim redovima igraju hrvatski nogometaši Dejan Lovren i Duje Ćaleta-Car, kamenovan je na putu prema stadionu Velodrome.

Prema pisanju francuskih medija u napadu je ozlijeđen trener Lyona Fabio Grosso. Talijanski stručnjak je snimljen s krvavim licem, a zatim i sa zavojem na glavi dok je izlazio iz ambulante koja se nalazi u hodnicima Stade Velodromea.

🚨 #BREAKING : The French football club Lyon has had their bus attacked by Marseille fans. The manager Fabio Grosso has been seriously injured. #Marseille #Lyon #League1 #Attack #French pic.twitter.com/bRN6oVR4wR

Na autobusu je potpuno razbijeno prednje desno staklo, a još nekoliko ih je oštećeno.

Napad na autobus i ozljeda trenera, šokirao je igrače Lyona. Mediji su objavili kako se utakmica neće igrati, spiker kluba iz Marseillea je objavio vijest na stadionu, a uskoro je stigla i službena objava.

"Održan je krizni sastanak, a nakon utvrđenih ozljeda članova Lyona, uvažavajući mišljenje kluba koji nije želio započeti utakmicu i utvrđeni protokol, donesena je odluka da se utakmica ne igra. Bit će sačinjena izvješća nadležnim tijelima koja će odlučiti o tijeku događaja," poručio je sudac Francois Letexier, prenosi L'Equipe.

🚨🚨| Lyon’s team coach was stoned as they travelled for their game against Marseille. Lyon manager Fabio Grosso got hurt and was bleeding from his face. He is being treated. [@RMCsport]



pic.twitter.com/G2vh1boJM3