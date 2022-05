UŽIVO Stigli sastavi Dinama i Hajduka, pogledajte naše javljanje s Maksimira

Naslov je izboren u jako neizvjesnom prvenstvu, u kojem su Dinamo, Hajduk, Osijek i Rijeka dugo vodili ravnopravnu borbu, a na kraju je zagrebačka momčad kolo prije kraja osigurala naslov prvaka. Zasluženo, iako nije bilo tako uvjerljivo kao u prijašnjim sezona. No, slatko je i zato što će taj naslov prvaka proslaviti velikim derbijem protiv, ispostavilo se, ipak najvećeg suparnika u ovoj sezoni, nakon deset godina Hajduk se popeo do drugog mjesta i to nam jamči pravu utakmicu i danas, tim prije jer Dinamo u ovoj sezoni s bijelima ima dva poraza i jedan remi, plavi Hajduku nisu zabili niti jedan pogodak.