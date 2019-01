Švedska porazila Hrvatsku u revijalnoj utakmici, kauboji su šesti na svijetu

Hrvatska muška rukometna reprezentacija natjecanje na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj okončala je na šestom mjestu, u susretu za peto mjesto bolja od Hrvatske je u Herningu bila Švedska s 34-28 (16-13).

Luka Stepančić s pet i Marin Šipić s četiri gola bili su najefikasniji kod Hrvatske, dok su Niclas Ekberg sa šest i Andreas Nilsson s pet pogodaka predvodili Švedsku.

Utakmica za peto mjesto nije imala gotovo nikakav značaj, a to je bilo vidljivo i u pristupu obiju reprezentacija. Ipak, Šveđani su bolje otvorili utakmicu prvenstveno zahvaljujući svom vrataru Appelgrenu koji je na samom početku obranio nekoliko "zicera" hrvatskim igračima. Švedska je stoga već nakon sedam minuta vodila s 5-2.

Prednost Švedske je nastavila rasti sve do šest razlike (13-7) u 22. minuti, no Šipić i Stepančić su s po dva gola uspjeli smanjiti do poluvremena na 16-13.

Nažalost, Švedska je bolje otvorila i drugo poluvrijeme, postigla je prva tri gola i ponovno se odvojila na plus šest (19-13) te je do kraja utakmice razlika varirala između pet i sedam pogodaka u korist Švedske.

U susretu protiv Švedske u igru uopće nije ulazio kapetan Domagoj Duvnjak, dok je 36-godišnji vratar Ivan Stevanović objavio kako mu je ovo bila posljednja utakmica za reprezentaciju.

Ranije u subotu su aktualni europski prvaci Španjolci zauzeli su sedmo mjesto i tako osigurali nastup u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Tokiju sljedeće godine, oni su svladali Egipćane s 36-31 (17-18).

Dvoboji za medalje na rasporedu su u nedjelju. Od 14.30 će Francuska i Njemačka igrati za broncu, dok će Danska i Norveška od 17.30 sati igrati finale.