Garcia objasnio izjavu iz Bakua, najavio novog igrača pa progovorio o Anti Rebiću

Nakon remija (1:1) u prvoj utakmici, nogometaše Hajduka sutra od 21 sat na Poljudu očekuje uzvratni dvoboj 2. pretkola Konferencijske lige protiv azerbajdžanske Zire. Prva utakmica u Bakuu za navijače je izazvala pomiješane osjećaje. No, svima je jasno da Splićani pred svojim navijačima nemaju što kalkulirati i da je pobjeda jedina opcija za Hajduk. Utakmicu su dan prije na konferenciji za novinare najavili trener Hajduka Gonzalo Garcia i strijelac za splitsku momčad iz prve utakmice, Anthony Kalik.

- Gol? Nadam se, ali ako ja i ne zabijem, nadam se da će netko drugi, samo da prođemo. Trener je mijenjao igru, sada mi box-to-box više paše. Bit će to i bolje kad budemo u još većoj formi - rekao je Kalik na početku press-konferencije pa dodao:

- Respektiramo svakog protivnika, Hajduk je favorit kad god igra doma. Nadamo se pobjedi, izaći ćemo čvrsto. Zira je dobra ekipa, vidi se da su organizirani. Ovaj tjedan smo dosta trenirali i analizirali. Nismo vježbali jedanaesterce, možda ćemo danas, to je do trenera. Moje je da radim i to je to. Svaki trening da je 150 posto. Trener odlučuje hoće li me staviti. Ja sam tu da radim i to je to. Koncentracija? Mi se pripremamo kako znamo. Ja sam agresivan, ali nikad nisam dobio crveni karton i nadam se da će tako i ostati. Mi prvo gledamo sebe, ako budemo igrali onako kako znamo mislim da neće biti problema. U zadnjih par godina možda prečesto rano ispadamo, napravit ćemo sve da se to opet ne ponovi. Zira je kvalitetna, nama je možda malo više trebalo da uđemo u igru. Siguran sam da će se sutra biti drugačije i da ćemo pobijediti. Rebić? Koliko znam, nije službeno tako da još uvijek nije naš igrač, ali bili bi sretni da dođe.

Nakon Kalika na pitanja je odgovarao Garcia. Prvo je objasnio što je mislio kad je u Bakuu izjavio da nije tragedija ako Hajduk ispadne.

- Rekao sam da je to nogomet. Kad se igra može se i izgubiti. Naravno, pripremamo se dobro i želimo pobijediti. Ne mogu govoriti o postotku za kojeg sam siguran da ćemo proći. Igramo protiv dobre momčadi u Europi zadnjih godina, a mi to nismo i želimo napredovati. Skoko i Brajković? To su igrači Hajduka, nema eksperimenata. Pajaziti nije bio spreman da bi počeo od početka jer s nama trenira samo dva tjedna. Nismo bili dobri u nekim trenucima, kasnije jesmo, možda smo mogli imati i bolji rezultat. Neću ništa taktički mijenjati. Želimo doći što više u kontrolu utakmice. Možda ćemo promijeniti neke igrače, ali ideja će ostati ista. Napadati, kontrolirati utakmicu i stvarati šanse. Ovo je proces koji neće biti kratkoročan - rekao je Garcia.

- Atmosfera je nevjerojatna. Želimo imati takvu podršku, ali to ne može utjecati na način na kojeg igramo. Znam da je svaki početak težak, ali navijači će brzo vidjeti pravog Hajduka. Skelin? Ne znamo koliko je ozbiljna njegova ozljeda, ali sutra ga neće biti.

Kapacitet Poljuda nije se mijenjao, stadion je dobio sve potrebne dozvole za odigravanje utakmice - izvijestili su iz PR službe Hajduka. Garcia je rekao da će od prve minute istrčati mladi Branimir Mlačić kao novo rješenje na stoperskoj poziciji.

- Igrači rade naporno i zadovoljan sam. Stvarno dobro rade, nekad čak i riskiraju kad rade previše. Sretan sam s time kako rade. Ipak, trening i utakmica nisu isto. Imamo dobre momente tijekom utakmice, ali to se mora ponavljati i produžiti - rekao je Garcia.

Za kraj press konferencije odgovorio je i na novinarsko pitanje o dolasku Ante Rebića.

- Jučer sam čuo da ćemo ga možda potpisati. On je sjajan igrač, zabio je odličan gol Argentini na SP-u. Kvalitetan je, nadam se da će pomoći timu. Moj zadatak je da ga uklopim, ali očekujem da će biti bitan - rekao je.