UŽIVO Fury ne dozvoljava iznenađenje, Wilder jedva diše! Samo ga čudo može spasiti

Ovoj borbi prethodile su preliminarne:

Robert Helenius vs Adam Kownacki (pobjeda Heleniusa u šestoj rundi tehničkim nokautom)

Efe Ajagba vs Frank Sanchez (pobjeda Sancheza jednoglasnom odlukom)

Edgar Berlanga vs Marcelo Estaban Coceres (Berlanga je pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca)

Jared Anderson vs Vladimir Tereshkin (pobjeda Andersona tehničkim nokautom u drugoj rundi)

Julian Williams vs Vladimir Hernandez (pobjeda Hernandeza podijeljenom odlukom sudaca)