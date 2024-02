UŽIVO Pranjić: Jakirović je konačno posložio Dinamo, ali Rijeka je prvi kandidat za naslov prvaka

Danijel Pranjić, bivši hrvatski nogometaš koji je odigrao 58 utakmica za vatrene i nosio dres Bayerna, bio je gost u studiju Večernjeg lista. S Pranjićem smo razgovarali o sjajnom uspjehu njegova bivšeg kluba Dinama koji je izbacio Betis.

- Dinamo je konačno nakon dugo vremena dobro izgledao. Sezona je bila turbulentna, postoji milijun razloga za to, svi koji prate klub znaju to. Sigurno da nije bilo lako to izvući. No, kad pogledamo - Dinamo je još u Europi, konkurentan je za naslov prvaka. Ako se do kraja dobro sve odradi, sezona će biti uspješna. No, jučer smo vidjeli dobar i kvalitetan Dinamo, točno su znali što žele napraviti. Betis su sveli na minimum, a zasluge za to idu i treneru Jakiroviću - rekao je Pranjić pa se osvrnuo na Jakirovića:

- Jakiroviću nije bilo lako, trenerski posao je među težim stvarima koje sam radio u životu. No, to su stvari zbog kojih živimo. No, on je profesionalac. Pokazao je u Zrinjskom i u Rijeci da zna što želi od momčadi. Pronašao je snagu, kroz razgovor s igračima, vidimo da su oni stali iza njega. Trebalo je vremena, Dinamo je kvalitetan. Sada to izgleda kako želimo i nadam se da će Dinamo samo ići naprijed.

Tko su ključni igrači u Dinamu?

- Trener Jakirović sigurno najbolje zna situaciju u svlačionici i donosi odluke, nekad bolje, nekad manje kvalitetne. Sada je pogodio. Svi znamo koji su glavni igrači i jučer su izgledali dobro, posebno Petković. Cijela ekipa, posebno u fazi obrane je bila jako agresivna.

Ovisi li Dinamo previše o Petkoviću?

- Mislim da ne. On je kvalitetan, ali mislim da Dinamo može bez Petkovića. Tko god da je u napadu, Dinamo može izgledati dobro iako Petković donosi neke druge stvari. Volio bih više vidjeti Brodića, igrao je jako dobro u Varaždinu.

Ždrijeb Konferencijske lige?

- Sve su to kvalitetni klubovi i neće mu biti lako koga god da izvuče Dinamo. Ja bih volio da izvuče moje Grke. Ali, mislim da je Dinamu svejedno, mora se koncentrirati na sebe i biti onakav kakav je bio protiv Betisa.

Dinamu slijedi derbi s Rijekom.

- Teška utakmica nakon Europe iako je sada atmosfera na vrhuncu. Rijeka u ovom trenutku igra najljepši nogomet, ima brdo mladih igrača s potencijalom, fanatičnog trenera... Po meni je Rijeka najozbiljniji kandidat za naslov prvaka.