Dinamo u naletu, Rijeka opasnija no ikad. Slijedi spektakl kakvog je hrvatski nogomet godinama čekao

Pobjeda Dinama nad Betisom za izabranike Sergeja Jakirovića nije mogla doći u boljem trenutku. Podražaj uspjeha u jednoj od najturbulentnijih sezona u 21. stoljeću stigao je kao naručen. Kad kroz sezonu ideš kao bos po trnju, sve što ti treba je baš ono što si postigao onda kad si već bio otpisan. Nemojmo bježati od toga, malo je bilo onih koji bi prije osam-devet dana stavili ruku u vatru za to da će hrvatski prvak proči razvikane Španjolce. Sve se to nekako stidljivo i najavljivalo, dok se sa strahom gledalo na ljestvicu HNL-a.

Nju je, doduše, za dobrobit psihičkog stanja Dinamovom navijaču, i dalje uputno izbjegavati. Bježe i Hajduk i Rijeka, tu je i trn u oku simboliziran kroz utakmicu manje. A taj bi Varaždin, jednom kad se odigra, mogao značiti isto što je značila i zaostala Lokomotiva prije otprilike mjesec dana. Bodovi su već bili upisani, kad ono... 0:3.

No, nakon Betisa stiže - Rijeka. Onaj isti Dinamov navijač kojem bi bolje bilo da ne gleda ljestvicu vjerojatno će vam reći da od svih mogućih protivnika u domaćoj ligi sad najmanje želi obračun s njima. Dobro, možda bi gore bilo samo to da se igra na Rujevici koja ponovno postaje Rijekina utvrda. Iako, podatak o tome kako Bijeli igraju u gostima u zadnje vrijeme još više može tištiti sve one kojima je na srcu "boja mojih vena".

Ako itko može, može Rijeka

Ne sjećam se je li se to ikad dogodilo, a da su se deklarativno, većinom njenih dionika, ljudi iz hrvatskog nogometnog miljea izjasnili o Rijeci kao favoritu na Maksimiru. Bilo je i slabijih momčadi Dinama od današnje, možda je bilo i jačih riječkih od ove koju sada ima Željko Sopić, ali... Uvijek bi nekako taj jezičac na vagi pretezao na stranu zagrebačkog kolektiva. Zašto je tome tako?

Teško je to svesti na čisto sportski aspekt pa s njega sagledati stvari. Dinamo je ranijih godina znao Rijeku baš gadno pobjeđivati, posebno u Zagrebu. Iako se kroz zadnje godine teški porazi Rijeke od Dinama u pravilu događaju na Rujevici, ne možemo bježati ni od toga da se nad Rijekinim ambicijama u Zagrebu često znao nadviti poneki oblik kompleksa. Sintagma o tome da Rijeka često "spusti gaće" i prije ulaska u tunel Tuhobić u narodu nije nastala slučajno...

No, ako itko može, baš sada i baš u Zagrebu baciti još jedan klip pod kotač Dinamovog puta do nove titule prvaka, onda je to Rijeka. Ali recept za to mora biti jasan i nedvosmislen, jednako sofisticiran i skrojen po potrebama zahtjeva utakmice koja će početi u nedjelju od 15 sati. A ako itko zna kako sve to "smiksati", onda je to Željko Sopić.

On zna stvari

Sopićeva priprema bit će od esencijalne važnosti za Rijeku. Maksimirsko podneblje strategu Riječana nije strano. Moći će odrediti način na koji će suzbiti pritisak modrih, kojeg će oni nedvojbeno htjeti nametnuti od prve minute. Sopić zna da je Dinamo nakon Betisa doživio katarzu iz koje će, baš na njegovoj Rijeci htjeti izgraditi novi zid spram HNL-konkurencije. Još više, Sopić ima i igrače s kojima može zakočiti Dinamo.

Preneseno na taktičku ploču, Rijeci se nude dvije varijante za uspjeh u Zagrebu. Prva je standardnih 4-1-4-1, što ćemo odmah u startu nazvati... Hrabrim. Možda čak i rizičnim, s obzirom na to da će Dinamo sasvim sigurno istrčati u 4-2-3-1, s Baturinom na "desetki". Bude li Dinamov sastav (otprilike) isti kao i za Betis, jasno je da će Rijeci trebati čovjek više u sredini terena kako bi pokrio i Baturinu i dvojac koji mu bude iza leđa. Pogotovo ako krene Ademi. Sopić može Selahiju instalirati Hodžu (ili Bandu) te tako svjesno žrtvovati jednog igrača u ofenzivi. To je, uostalom, testirao i protiv Lokomotive na Rujevici.

Kolike su zapravo riječke šanse?

Na zadnjih šest maksimirskih utakmica Dinama i Rijeke u HNL-u pet je puta pobijedio Dinamo, jednom je bilo neodlučeno. Rijeka je zadnju prvenstvenu pobjedu u Zagrebu upisala pomalo davnog 19. siječnja 2021. godine. Tada su za slavlje gostiju u drugom poluvremenu zabijali Stjepan Lončar i Franko Andrijašević. Podsjetnika radi, do gola Lončara za vodstvo u 66. minuti Rijeka je bila prošla pravu kalvariju. Najprije je potkraj prvog dijela VAR poništio gol Petkoviću zbog zaleđa, a onda je početkom nastavka Petković uspio i zapucati jedanaesterac.

Nedvobjeno, Rijeka će "patiti" i ovoga puta. Pitanje je samo koliko će biti spremna na to i hoće li joj metode obrane od Dinamovog pritiska biti djelotvorne. Ova garnitura bijelih već je ostvarivala zapažene rezultate, prije svega na Poljudu. Ako je mogla ugasiti Hajdukovu euforiju sa samog početka proljetnog dijela sezone, nema objektivnog razloga da to ne učini i sada Dinamu.

Subjektivni razlozi (strah!) koji su često znali iskazivati prilikom gostovanja na Maksimiru bit će ključni. Uspije li Sopić uvjeriti igrače da se nemaju razloga plašiti nikoga, pa ni Dinama u Zagrebu, Rijeka će uspjeti u svojim ciljevima.

Kako god bilo, jedno je sigurno. Utakmica Dinama i Rijeke ove nedjelje bit će spektakularna, garantirano. Duel u kojem su mačevi isukani već sada. Utakmica kakvu smo već godinama čekali.