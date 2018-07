'Utakmicu koju nitko ne želi igrati' žele dobiti i Belgija i Engleska

Pokopali smo duhove i ponovno naučili voljeti svoju momčad, a sad nam dovedite Hrvatsku – pisao je tako londonski Times prije utakmice protiv Hrvatske. Ismijavali su se tamošnji mediji s brojem stanovnika, uspoređivali veličine zemalja, rugali se...

A onda kada je Mandžukić u 109. minuti utakmice zabio za 2:1, svima im je zatvorio usta. Istraživanja su pokazala kako je zabilježeno blaže podrhtavanje zemlje jer tih četiri i pol milijuna Hrvata slavilo je nogometnu povijest dok je onih 53 milijuna Otočana u nevjerici gledalo kako 11 vatrenih na travnjaku u Lužnjikiju sada ‘ismijava’ Engleze.

Eh, opametili su se valjda pa se sada ne razbacuju velikim riječima i pred utakmicu protiv Belgije za treće mjesto na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Sada im nije svejedno.

Ipak ih u Sankt Peterburgu čekaju Lukaku, Hazard, Courtois. No i jedni i drugi liječe rane iz polufinala koje su valjda do sada oplakali.

Englezi se opametili

Trebat će im čiste glave. Priliku da se okite svjetskom kolajnom nemaju baš svaki dan. Fortuna ili pak znanje i iskustvo, tko će to znati na Svjetskom prvenstvu, u Rusiji su već jednom bili na belgijskoj strani. Susrele su se te dvije momčadi u grupnoj fazi kada je Belgija slavila 1:0.

Bila je to posljednja utakmica u skupini G, a lavovima je presudio Januzaj u 51. minuti. Bila je to jedna jedina izgubljena utakmica Engleza protiv crvenih vragova. Odigrali su do tada 20. U 15 su slavili Otočani, dok ih je pet završilo neriješeno.

Dobro su raspoloženi

– Iskreno ću reći da utakmica za treće mjesto nije utakmica koju itko želi igrati – rekao je Southgate prije utakmice protiv Belgije.

No po fotografijama s treninga vidi se da su obje momčadi dobro raspoložene. Idu spasiti što se spasiti da i kući donijeti bar nešto.

Harry Kane treba medalju da potvrdi snagu i budućnost mlade Engleske, dok Eden Hazard svojoj zemlji želi donijeti prvo priznanje u povijesti s neke nogometne svjetske smotre.

