US Open propisao rigorozna pravila, Novak Đoković se još nećka

Organizatori US Opena objelodanili su protokol kojega će se morati pridržavati svi sudionici tradicionalno posljednjeg teniskog Grand Slam turnira koji počinje 31. kolovoza u New Yorku. Tenisači i tenisačice neće po dolasku u SAD morati u klasičnu 14-dnevnu karantenu, ali će im kretanje biti značajno ograničeno. Bit će zapravo upućeni na boravak u dva službena hotela: Long Island Marriott i Garden City. Oba hotela se nalaze na oko 30 minuta vožnje od Flushing Meadowsa na kojemu se turnir održava.

Igrači će u pratnji moći imati samo po tri osobe, zapravo moći će rezervirati samo po dvije hotelske sobe. No, samo će jedna osoba moći biti uz igrača tijekom odigravanja mečeva. Nošenje maski bit će obvezno u svim zatvorenim prostorima (osim u sobama i restoranima).

Igrači i njihova pratnja bit će odmah po dolasku u hotel testirani na COVID-19 i moći će napustiti hotel tek po dobivanju negativnog rezultata. Tada će im biti dopušteno treniranje unutar kompleksa US Opena, ali će nakon 48 sati morati pristupiti još jednom testiranju.

Uz to će svima prilikom ulaska u kompleks biti mjerena temperatura i svi će morati potpisati izjavu u kojoj će navesti eventualne simptome koji bi sugerirali na zarazu koronavirusom.

Prilično su to restriktivna pravila i sad je pitanje tko će na takvom US Openu uopće nastupiti. Od onih najvećih, kao što znamo, Rogera Federera sigurno neće biti (oporavak od ponovljene operacije koljena), Rafael Nadal je najavio da će preskočiti betonsku sezonu (i priprema se za zemljanu i Roland Garros), a za Novaka Đokovića se još uvijek ne zna. On je prije izražavao svoje zgražanje pravilima koje je nazivao "ekstremnim mjerama", no u međuvremenu se i sam zarazio koronavirusom i, vjeruje se, stekao imunitet, a i očito ga golica mogućnost osvajanja US Opena, čime bi svoj bodovni konto povećao za dodatnih 1820 bodova.