Uporno je odbijao igrati za Hrvatsku i izazvao brojne polemike, a sada ga svi hvale

Hrvatski tenisač Mate Pavić (27) osvojio je sinoć naslov pobjednika US Opena u muškim parovima nakon što je u finalu, poslije sat vremena i 32 minute igre, zajedno s Brazilcem Brunom Soaresom pobijedio hrvatsko-nizozemsku kombinaciju koju su činili Nikola Mektić i Wesley Koolhof.

Paviću je ovo drugi naslov u muškim parovima na grand slam turniru. Osvojio je Australian Open 2018. s Austrijancem Oliverom Marachom. S njim je igrao i u finalima muških parova u Wimbledonu 2017. i Roland Garrosu 2018. i oba su puta izgubili. Osim toga, Pavić je osvojio i dva naslova u mješovitim parovima, 2016. je osvojio US Open s Njemicom Laurom Siegemund, a 2018. Australian Open s Kanađankom Gabrielom Dabrowski s kojom je gubio finala Roland Garrosa 2018. i 2019.

Posljednji Hrvat koji je osvojio US Open u konkurenciji muških parova bio je Nikola Pilić prije točno 50 godina.

"Dragi Mate, uime Hrvatskoga sabora i osobno čestitam Vam od srca na osvojenom naslovu pobjednika US Opena u muškim parovima. Dokazali ste ovim, još jednim sjajnim rezultatom, nakon dvostruke titule pobjednika prije dvije godine na Australian Openu, kao i osvajanjem drugih pobjedničkih naslova, da ste jedan od najvećih igrača parova u svjetskom tenisu. Hrvatsku ste tako ponovno ispunili ponosom i radošću", stigla je i čestitka Gordana Jandrokovića. Predsjednik Hrvatskog sabora nije pogriješio kao Vlada 2018. godine koja ga je nakon dvostrukog osvajanja Australian Opena nazvala - Markom.

Pavić je u siječnju 2011. godine bio među pet najboljih juniora na svijetu, tada je osvojio i juniorski Wimbledon u paru s Britancem Georgeom Morganom, ali i prešao u profesionalce. Igru je od tada brusio uglavnom na ITF turnirima, a onda je 2013. upao i u Top 100 u igri parova. Danas je 17. igrač svijeta u parovima sa sjajnom karijerom iza sebe. 2018. je bio na prvom mjestu.

Morao je uspjeti u tenisu kad-tad. Dolazi iz takve obitelji. Tata Jakov trenira mlade splitske naraštaje, a i sestra Nađa bila je dobra tenisačica. Sada je trenerica. No radila je ona i putovala s Matom u nekim fazama njegove karijere. Mama Snježana i druga sestra Matea za to su vrijeme sve to pratile od kuće. Njihova je obitelj poprilično zatvorena za javnost.

Inače, Mate Pavić više je puta odbio bivšeg Davis Cup izbornika Željka Krajana koji ga je zvao u hrvatsku reprezentaciju. Njihov odnos nije bio najbolji. Primjerice, Krajan ga je 2018. pozvao za dvoboj s Kazahstanom na što mu Mate uopće nije odgovorio. Dakako, njihov je odnos izazvao brojne polemike među hrvatskim navijačima.

– On je postavio neke uvjete na koje ne želim pristati, a razlikuju se od uvjeta pod kojima igraju svi drugi reprezentativci. Imali smo sreće da u posljednje vrijeme imamo odličnih igrača u parovima. Nisam čuo da je promijenio stav, da je priznao da je pogriješio. Na vjerujem da je takav problem da mi se javi pa da riješimo tu situaciju – rekao je svojedobno Krajan, dok je Pavić nakon osvajanja Australian Opena poručio:

– U našem sportu postoje veliki problemi od nogometa, košarke, pa sve do ostalih sportova. Uvijek imate osjećaj da najbolji ne igraju za reprezentacije i da se jednostavno uvijek stavljaju tuđi interesi u prvi plan, a ne reprezentacija i rezultati. Taj problem postoji u svim sportovima.

Drugi je put bio još jasniji.

- To je završena priča. Dok je Krajan izbornik, ja neću igrati za Hrvatsku - rekao je Pavić iako su mu navijači poručivali da ne igra za Krajana nego za Hrvatsku.

Pavić za hrvatsku reprezentaciju nije igrao od 2014. godine, ali je ipak ratnu sjekiru s Krajanom zakopao krajem 2018. godine. Tada je s Hrvatskom osvojio Davis Cup. No, nedugo nakon toga Krajan je morao otići zbog pobune igrača. Srećom po naš tenis, Pavić nema problema s novim izbornikom Vedranom Martićem i danas igra za Hrvatsku.